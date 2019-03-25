Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun da sahibi olan, Kadıköy’ün ilk belediye başkanı kimdi? (25 Mart 21.30 Oyna Kazan kopyası)

Oyna Kazan’da editör kıyağı geldi. 25 Mart Oyna Kazan kopyası yayınlandı! Instagram hesabından yayınlanan Günün Kopyası şöyle açıklandı: “Günün kopyası hazır! Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun da sahibi olan, Kadıköy'ün ilk belediye başkanı kimdi?”

25 MART OYNA KAZAN GÜNÜN KOPYASI

CEVAP: OSMAN HAMDİ BEY

Kaplumbağa Terbiyecisi, Osman Hamdi Bey’in 1906 ve 1907 yıllarında iki farklı versiyonunu çizdiği tablosudur. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti tarafından çıkartılan gazetenin on yedinci sayısında tablonun adı Kaplumbağalar ve Adam olarak geçer, ancak tabloya daha sonra yaygın olarak bilinen Kaplumbağa Terbiyecisi adı verilmiştir.