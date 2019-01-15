Kar esareti! Yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı

Bursa-Ankara Yolu, Mezit- 3 Mevkii'nde bir TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapandı. Bursa'dan Ankara'ya gidiş yönü trafiğe kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kayan TIR nedeniyle de İstanbul yönü trafiğe kapanırken, polis ekipleri yolun Ankara yönünde de olası tehlikeye karşı ulaşımı kesti. Araçlar, Kaynaşlı mevkisinden geri gönderildi. Manisa'nın Kula ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkileri ile Kavacık Rampası'nda yol ulaşıma kapandı. İşte yollarda son durum...

Manisa’nın Kula ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkileri ile Kavacık Rampası’nda yol ulaşıma kapandı.

Kula’da öğle saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir- Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkiileri ile Kavacık Rampası’nda ulaşım, her iki yönde de kapandı.

Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve karayolları ekipleri, Kula girişinde durdurup sürcülerin karayoluna girmelerine izin vermedi. Sürücüler akaryakıt istasyonlarına ya da şehir içine yönlendirildi. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi.

KAR VE TİPİ NEDENİYLE SİVAS-ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sivas-Erzincan Karayolu, kar ve tipinin etkili olduğu İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkiinde ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda kalırken, vatandaşlar Karayolları’na ait bakımevine yerleştirildi.

İmranlı ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı, tipi ile birleşince hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kızıldağ’da tipiden dolayı görüş mesafesi düştü ve çok sayıda yüksek tonajlı araç ile otomobil yolda kaldı. Yolda kalanların yardımına Jandarma, Karayolları ve Kızılay ekipleri yetişti. Araçlarda bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 50 kişi, yakınlardaki Karayolları’na ait bakımevine alındı. Bölgeye sevk edilen Kızılay Sivas Şube Başkanlığı ekipleri de vatandaşlara biskivü ve meyve suyu dağıttı. Karayolları ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması ve yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Jandarma çorba ikramında bulundu



Bölgede araçları ile yollarda kalan vatandaşlara ekipler yardımda bulundu. Jandarma ekipleri de Karayolları Bakımevine sığınan kişilere sıcak çorba ikramında bulundu. Yaklaşık 100 kişinin bakımevinde bekletildiği, yolların açılması durumunda araçların geçişine izin verileceği öğrenildi. Sivas ve Erzincan istikametinden karşılıklı gelen araçlar da, İmranlı ve Refahiye ilçelerinde tutularak yolun kapalı olduğu bölgeye gönderilmiyor.

Bu arada Kayseri-Malatya karayolu da Sivas’ın Gürün ilçesindeki kar yağışı nedeni ile tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

BURSA- ANKARA YOLUNDA TIR KAYDI, YOL KAPANDI; 10 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Bursa’da yoğun kar yağışı etkli oluyor. Bursa-Ankara Yolu, Mezit- 3 Mevkii’nde bir TIR’ın kayması sonucu ulaşıma kapandı. Bursa’dan Ankara’ya gidiş yönü trafiğe kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol da karla kaplandı. Karayolları ekipleri trafiği açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bölge Trafik ekipleri de TIR’ların geçişlerine izin vermiyor. TIR’lar İnegöl ilçesi girişindeki tesislere çekiliyor.

Tek şerit açıldı



TIR’ın kayması sonucu Mezit- 3 mevkisinde ulaşıma kapanan Bursa-Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Karayolları ekiplerinin yolu tamamen açmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Bölge trafik ekipleri TIR’ların geçişine ise henüz izin vermedi.

BOLU DAĞI’NDA TIR KAYARAK YOLU KAPATTI; ARAÇ GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kayan TIR nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapanırken, polis ekipleri yolun Ankara yönünde de olası tehlikeye karşı ulaşımı kesti. Araçlar, Kaynaşlı mevkisinden geri gönderildi.

D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde TIR’ın kayması sonucu, yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında, olası tehlikeye karşı yolun Ankara yönünde de araçların geçişine izin vermedi. Polisler, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde Bolu Dağı yönüne gitmek isteyen araç sürücülerini geri çevirerek, TEM yolunu kullanmalarını istedi.

Diğer yandan, Bolu Dağı’nda kayan TIR nedeniyle yolda kalan sürücüler, “Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. TIR hemen önümüzde kaydı ve yolu tamamen kapattı. Çalışmalar bitene kadar burada bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaza yapan TIR nedeniyle Bolu Dağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR’ın kaldırılması için yaklaşık 2 saat önce başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Boluspor – Galatasaray maçı iptal edildi

Boluspor ile Galatasaray arasında bugün saat 19.50’de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, ‘kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini’ gerekçesiyle ertelendi.

Uşak’ta yoğun kar ulaşımı etkiliyor

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, şehir merkezi ve ile bağlantı sağlayan yollarda ulaşımı aksatıyor. Özellikle Uşak-Ankara, Uşak-Denizli ve Uşak-Kütahya kara yollarındaki trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Bu arada, Banaz, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde etkili olan fırtına ve kar nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Karayolları 25’inci Şube Şefi Tuncay Güney yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekiplerin aralıksız görev yaptığını belirtti. Güney, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısında da bulundu.

Yolda mahsur kalan aileyi 112 ekibi kurtardı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan aile, önünde kar kürüme bıçağı olan paletli ambulans ile imdatlarına yetişen 112 ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezinden Fatmakuyu Mahallesi’nde giden ve içerisinde 1’i çocuk 4 kişilik ailenin olduğu otomobil, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Üşümeye başlayan ve ilerleyemeyen aile 112’yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine aileyi kurtarmak için önünde kar kürüme bıçağı olan snowtrack paletli ambulans sevk edildi. Karla kaplı yolu açarak ilerleyen ambulans, ailenin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Sağlık görevlileri 4 kişilik aileye ambulansa alarak kontrol amacıyla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ege’de kar etkili oluyor

İzmir, Manisa ve Uşak’ta etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Ege Bölgesi’nin bazı yerlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Manisa’nın Kula ve Salihli ilçeleri arasındaki Sandal ve Gökçeören mahallelerinde kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bu araçlardan dolayı İzmir-Ankara kara yolunun söz konusu kesimi trafiğe kapandı.

Manisa’nın Kula ile Uşak’ın Eşme ilçeleri arasındaki yol da kar yağışı nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerince tuzlama ve yol açma çalışmaları yapılıyor. Demirci ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, yağış elektrik nakil hatlarına zarar verdi. İlçede aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor. 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Tipi nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Demirci-Simav kara yolunun açık tutulabilmesi için karayolları ekipleri greyder, kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu güzergahtaki bazı otobüs seferleri de iptal edildi.

Manisa’nın Salihli ile İzmir’in Ödemiş ilçelerini bağlayan kara yolunda da yoğun kar ulaşımda zorluklara neden oldu. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açık tutulabilmesi için tuzlama çalışmaları yaptı. Salihli’nin Allahdiyen Mahallesi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Akhisar ilçesinde çeşitli mahallelerden taşımalı sistemle Başlamış Ceylan Karasoy İlkokulu ve Ortaokuluna giden öğrenciler öğleden sonra evlerine gönderildi.

Turgutlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde kar yağışı sebebiyle yolda kalan araçlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İzmir’de kar

İzmir’in Tire ilçesinde de yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle Tire ile Aydın’ın İncirliova ilçesindeki kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan 15 civarında araç, karayolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, merkez dışındaki mahallelere gideceklerin tedbirli olması konusunda uyarıldığı öğrenildi.

Bilecik-Yenişehir kara yolunda araçlar, tedbir amaçlı 2 saat bekletildi

Bilecik’te devam eden yoğun kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle Bilecik-Yenişehir kara yolunda çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekerken, bazılarının da kontrolden çıkarak kaydığı görüldü.

Yenişehir Kavşağı çıkışında bekleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası kazalara karşı araçları, ulaşımın seyri normale dönene kadar bekletti. Bazı öğrenci servislerinin şoförleri, yoğun kar nedeniyle yolda kaldıklarını, taşımalı eğitim kapsamında Beyce, Sarmaşık, İlyasça ve Cumalı köylerinden öğrencileri evlerine götürdüklerini anlattı.

Kavaklı köyünde oturan lise öğrencisi Habibe Aydın da 30 kilometre yol gideceklerini ve yağış nedeniyle beklediklerini aktardı. İlyasça köyünde oturan ortaokul öğrencisi Ramazan Köse ise 2 saati aşkın süredir minibüste beklediğini ve daha ailesine haber bile veremediğini ifade etti.

Çalışmaların ardından yol kontrollü açıldı

Jandarma ve özel idare ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından öğrenci servisleri, kamyonlar, tır ve küçük araçlara kontrollü olarak geçiş izni verildi.

Öte yandan, Bilecik merkez, Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt, Gölpazarı ve İnhisar ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolunda yağış nedeniyle aksamaların yaşandığı öğrenildi. İl Özel İdaresine bağlı 50 kişilik ekip, 8 greyder ve 5 kar küreme aracı ile sorun olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve trafik ekipleri de yağış nedeniyle zaman zaman kapanan Bozüyük-Eskişehir, Bozüyük-Kütahya ve Bozüyük-Bursa kara yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kütahya’da kar karayollarını ulaşıma kapattı

Kütahya ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Kütahya ve Kütahya-Afyonkarahisar karayolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle, Kütahya-Tavşanlı yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Antalya karayolunun yoğun kar yağışı sebebiyle 2 saat kapalı kaldı.

Kütahya ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Kütahya ve Kütahya – Antalya kara yolu ulaşıma kapandı. Kütahya’dan Eskişehir, İstanbul, Afyonkarahisar ve Antalya yönüne kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle de Kütahya-Tavşanlı yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Antalya karayolu’nun yoğun kar yağışı sebebiyle halen araç geçişine izin verilmiyor.

Yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Bekleme halinde olan uzun yol şoförleri ise 1 saattir beklediklerini ve kar nedeni ile yolların kapalı olduğunu söylediler.

Bingöl-Erzurum yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Yoğun kar ve tip nedeniyle Bingöl-Erzurum Karayolu trafiğe kapandı. Geçtiğimiz haftayı yoğun kar yağışı altında geride bırakan Bingöl'de, meteorolojinin uyarısının ardından yağış bugün tekrar başladı. Karla birlikte başlayan tipi nedeniyle, Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Erzurum Bölge Müdürlüğünce Erzurum bölge sınırından itibaren trafiğe kapatılmıştır” denildi.

Tokat'ta kuvvetli kar yağışı uyarısı

Tokat'ta gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Tokat çevrelerinde beklenen kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Tokat çevrelerinde gece saatlerinde beklenen kar yağışlarının; kuvvetli (10-20 cm) yüksek kesimlerde ise yoğun (20 cm ve üzeri) olacağı bekleniyor. Açıklamada ayrıca kar yağışından meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Minarenin külahını fırtına yan yatırdı

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Dalaman ilçesinde hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Hürriyet Mahallesi Camisi’nin minaresi zarar gördü.

Cami imamının haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da minareye çıkarak inceleme yaptı. Namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından minare külahının düşme tehlikesi nedeniyle evlerine yönlendirildi. Caminin eğilen külahı iki vinç ve minareye çıkan işçilerin 1 saatlik çalışmalarının ardından indirildi.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde ise şiddetli fırtına sebebiyle dalga boyunun yükselmesi sonucu caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan İztuzu Plajı su altında kaldı. Plajda bulunan işletmeleri su bastı. Bölgede bulunan çalışanlar da işletmelerdeki suları temizlemek için çalışma başlattı.

Kar altında mahsur kalan köpekleri AKUT kurtardı

Ankara Elmadağ’da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanları, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve bir hayvanseverin yoğun çabası sonucu telef olmaktan kurtarıldı.

Elmadağ’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, dağın zirvesine yakın bir bölgede mahsur kalan hayvanların kurtarılması için AKUT ekibi çalışma başlattı. Tipi nedeniyle araçlarla yolun bir kısmını giden ekip, daha sonra hayvanların bulunduğu yere kadar bir buçuk saat yürüdü. Kendilerine bir hayvansever tarafından kar altında mahsur kalan köpeklerin olduğu yönünde bir ihbar geldiğini belirten AKUT operasyon sorumlusu Mahir Yatağan yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından hazırlanarak yola çıktıklarını söyledi.

“Açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var”

Durumu haber veren hayvansever Faruk Açık ile yola çıktıklarını ifade eden Yatağan, “Gönüllü arkadaşımızı da alarak, Elmadağ’a geldik. Ciddi bir tipi var. Büyükşehir Belediyesine ait dozerler yolları açıyorlar ama tipiden dolayı hemen kapanıyor. O yüzden bizler de çalışmalarımıza hemen başladık. Köylülerden öğrendiğimiz kadarıyla açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var. Araçlarla gidebildiğimiz kadar ilerledik. Daha sonra mamaları alarak belirli istikametlere yürüyerek dört noktada hayvanlar için mama bıraktık.” diye konuştu.

“Hayatlarından endişe ediyoruz”

Yaklaşık beş yıldır bölgede hayvanların karınlarını doyuran 43 yaşındaki hayvansever Faruk Açık da AKUT eşliğinde mama bırakabildiklerini ve dağlarda mahsur kalan yüzlerce sokak hayvanın olduğunu belirtti.

Mahsur kalan hayvanlara ulaşmanın yolunu aradıklarını anlatan Açık, “Bugün AKUT eşliğinde besleme yapabildik. Dağların arkasında mahsur kalan yüzlerce sokak hayvanımız vardı. Dokuz gündür onlara ulaşmanın bir yolunu arıyorduk. Dört gündür ise belediye ekipleri yoğun bir çalışma yapıyorlar. Bugün de AKUT desteğiyle canlarımıza ulaştık. Ancak sürekli beslediğimiz çocukları göremedik. Onların da hayatlarından endişe ediyoruz. Bir çok noktaya yiyecek bıraktık. Arazi koşulları çok kötü durumda. Çok kuvvetli tipi ve soğuk var. Bu soğukla baş etmelerine ihtimal veremiyoruz. Allah yardımcıları olsun.” diye konuştu.

Tatvan’da çatıdan düşen kar kütlesi öldürdü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolda yürüyen Abdurrahman Güler (47), apartmanın çatısından düşen kar kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde Tatvan ilçesi İşletme Mahallesi Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Abdurrahman Güler’in başına, 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düştü. Ağır yaralanan ve ambulanla hastaneye kaldırılan Güler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Güler’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fırtına ve yağmur Antalya’da hasara neden oldu

Antalya’nın Kaş ve Demre ilçelerinde şiddetli yağış ve fırtına seralara zarar verirken, Kumluca Sebze ve Meyve Hali’nin çatısı kısmen çöktü.

Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi’nin Göçebeler mevkisinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına bazı seralarda zarara yol açtı. Naylon örtüler yırtıldı, yağmur nedeniyle seralardaki ürünler zarar gördü. Çavdır Mahallesi’nde ise derenin taşması sonucu Çetin Kıras’a ait 1,5 dönümlük domates serasını su bastı. Taşkın nedeniyle serada büyük çapta zarar oluştu. Fırtınada çok sayıda ağaç devrildi, yerlerinden söküldü. Patara Mahallesi’nde de fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle 10 dönüm seranın plastik örtüsü yırtıldı, ürünler zarar gördü.

Demre ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Üreticiler, seralarının fırtınadan etkilenmemesi için seralarda nöbet tutuyor. İlçede zaman zaman elektrik kesintisi yaşanıyor.

Halin çatısı çöktü

Fırtına, Kumluca ilçesinde de maddi hasara yol açtı. Yağış ve fırtına nedeniyle Kumluca Sebze ve Meyve Hali’nin çatısı çöktü; bazı iş yerleri ve park halindeki araçlar zarar gördü. Sebze ve meyve yüklenen iki TIR’da, üzerlerine çatının çökmesi nedeniyle hasar meydana geldi.

Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kemer’de sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından saatteki hızı 30 ila 50 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Saat 16.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Hastane Caddesi 101’inci Sokak’ta bulunan ASMEK binası yanındaki bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek, park halindeki 34 SCY 04 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluştu. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağacı kaldırdı. Polis ise olayla ilgili tutanak düzenledi.

Dalgalar tesise zarar verdi

Finike ilçesinde de gün boyu fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Finike Belediyesi’ne ait Gökliman Plajı’ndaki tesisler, dalgaların yükselmesi ve fırtına nedeniyle zarar gördü. Fırtınanın etkisiyle camlar kırıldı, tesis içindeki malzemeler yerlere savruldu. Fırtına nedeniyle bazı seraların naylonları atarken, bazı ağaçlar da devrildi.

Tekneler alabora oldu

Kumluca’ya bağlı Mavikent Mahallesi’ndeki Yapraklı Deresi üzerinde bulunan balıkçı tekneleri ise fırtına sonrası denizin geri taşması nedeniyle zarar gördü. Bazı tekneler alabora oldu, bazıları ise kayalıklara çarparak hasar aldı.

Alanya’da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Alanya’da dün gece başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düşerken, metreyekareye 25 kilogram yağış düştüğü ve rüzgar hızının ise saatte 60 kilometreye ulaştığı belirtildi. Yağış ve fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan kopan dallar ise çevredeki araç ve iş yerine zarar verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Oba Mahallesi’ndeki ilkokulun ve Çarşı Mahallesi’ndeki lisenin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ve Belediye ekipleri araçların üzerine düşen ağaçları keserek kaldırdı. Devrilen ağaç dalları nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Şiddetli rüzgar ve sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Kaş’ta tekneler yan yattı

Kaş’ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Kalkan Limanı’nda bakım için karaya çekilen 6 tekne, bulundukları iskelelerden kurtularak yan yattı. Teknelerde büyük hasar meydana geldi. Bazı küçük balıkçı tekneleri oluşan dalgalarda limana gömüldü. Teknelerin Uğur Baynur, Murat Kocabaş, Alpaslan Günal ve Ali Tosun adlı turizmcilere ait olduğu belirtildi.

Dev dalgalar yolu vurdu

Fırtına nedeniyle D-400 Karayolu’nun Kaş-Kalkan mevkisinde dev dalgalar oluştu. Dalgaların savurduğu taşlar nedeniyle zaman zaman yol ulaşıma kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Gazipaşa’da seralar zarar gördü

Gazipaşa’da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtınanın akşama doğru şiddetini artırması nedeniyle Pazarcı Mahallesi’nde seralar ve çilek bahçeleri zarar gördü. İskele bölgesinde bazı iş yerlerinde hasara neden olan sağanak ve fırtına, ağaçları devirdi, trafik levhalarını yan yatırdı. Şehir merkezinde yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Kırsal mahallelerde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Göçüklerin meydana geldiği Sugözü yolu trafiğe kapandı.

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