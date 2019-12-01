Kar etkisini arttırdı, İstanbul’a geliyor!

Kar yağışı ülkenin büyük bir bölümüne etkisi altına almaya başladı. Kastamonu’dan Çankırı ve Ankara’ya ulaşımı kolaylaştıran Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ni kullanmaları yasak olan tırlar, Ilgaz Dağı’nda ilerlemekte güçlük çekiyor.

TIR sürücülerinin bazıları, ekiplerin yolu açması için araçlarını yol kenarında bekletiyor.

BÜYÜK ARAÇLAR ÇIKAMIYOR

Yolda kalan TIR sürücüsü Efendi Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, karın aniden bastırdığını söyledi. Kar yağışı beklemediklerini ifade eden Satılmış, “TIR’ın boş olması nedeniyle çıkamadık. Yol kapanmadı ama büyük araçlar çıkamıyor, küçük araçlar çıkıyor. Karayollarını aradım, onların gelmesini bekliyorum. Taşköprü ilçesine mazot bıraktık, Kırıkkale’ye dönüş yapıyorduk. Tünel yasak olduğu için burayı kullanmak zorundayız” diye konuştu.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

SAKARYA

Sakarya’da gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar, bin 725 metre rakımlı Hendek Dikmen Yaylası’nda da etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çevrenin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, cep telefonuyla çekim yaptı. İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor. Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının akşam saatlerinde artması bekleniyor.

KOCAELİ

Kocaeli’deki Samanlı Dağları’nın zirvesinde bulunan ve İstanbul’a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe’deki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

BOLU

Bolu’ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı’nda da kar yağışı başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek tabiat parkına gelenler, kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Tabiat parkının girişinde görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

YEDİGÖLLER YOLU KAPATILDI

Kar yağışı ayrıca Yedigöller Milli Parkı’nda da etkili oldu. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle milli parka gidiş yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

ZAMAN ZAMAN SİS VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Düzce’nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgede beyaz örtü oluşturdu. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde ise zaman zaman sis ve sağanak etkili oluyor. Kara yolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

KARABÜK

Karabük’te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Karabük’te gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar, bin 30 metre rakımlı Ahmet Usta Geçidi’nin üst kısmında bulunan Sarıçiçek Yaylası’nda da etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çevrenin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, cep telefonuyla çekim yaptı. İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor.

ANTALYA- KONYA YOLUNDA KAR YAĞIŞI

Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 17.00’de kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi, beyaza büründü. Yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

SİVAS-TOKAT

Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgede öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekince araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Özellikle çekici ve kamyonların kayması nedeniyle bazı bölgelerde yolun tek şeridinden ulaşım sağlandı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR

Şuhut’a bağlı Kumalar Dağı ve Başören köyünün yüksek kesimlerine sabaha karşı yağan kar yağışı sonucunda her taraf bembeyaz oldu. Yüksek kesimlere düşen kar yağışı ilçe halkını da şaşırttı. Mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte ilçe halkı kar yağışının tadını çıkarttı.

BURSA ULUDAĞ

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi aralıksız bir şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Uludağ’da kar görmeye hasret kalan vatandaşlar, kar yağış haberini alınca Uludağ’a akın etti. Özel araçları ve dağ yolunu kullanarak gelen tatilciler yollarda biriken karlar nedeniyle zor anlar yaşarken, milli parklar önünde uygulama yapan jandarma ekipleri kar lastiği olamayan vatandaşları geri çevirdi. Sezonun açılmasına sayılı günler kala Uludağ’da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Gezmeye gelen vatandaşlar pistlerin kapalı olması nedeniyle pistlerde kar topu oynayarak fotoğraf çektirdi. Öte yandan, otellerin dolduğu Uludağ’da öğleden önce etkili olan sis ve lodosa aldırmayan tatilciler, öğleden sonra güneşin de çıkmasıyla keyifli bir hafta sonu tatili yaptı.

Uludağ’a tatile gelen Doğukan Aydoğdu, “Sabah haberlerde Uludağ’a kar yağdığını gördüm. Hemen eşyalarımı toplayarak arkadaşlarım ile birlikte Uludağ’a geldim. Karı seviyoruz burada arkadaşlarımla zaman geçirmek çok hoşuma gidiyor. Uludağ çok güzel bir yer herkesi bekliyoruz” dedi. (AJANSLAR)