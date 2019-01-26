Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı! Kış Anadolu’yu etkilemeye devam ediyor…

Muş’ta da 9 köy ile 22 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yaptığı açıklamada, sabah itibarıyla etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 9 köyün yanı sıra 22 mezra yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

KAR KALINLIĞI 10 METREYE ULAŞTI, ÇIĞ TEHLİKESİ VAR!

Öte yandan kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Üçevler grup yolunda çığ tehlikesi nedeniyle ekipler, çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürüyor. Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde de şelaleler buz tuttu, evlerin saçaklarında sarkıtlar oluştu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, ilçelerin kırsal kesimlerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari ve Van-Bahçesaray yolunda genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.