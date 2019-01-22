Kâr payı vaadeden dolandırıcı kuyumcuya 79 yıl hapis

İstanbul Küçükçekmece'de kuyumculuk yapan Saffet Özkaya, kâr payı vereceğini vaat ederek yaklaşık 40 kişinin altın ve dövizlerini aldı. İddialara göre; kâr etmeyi bekleyen ancak altın ve dövizlerini bir türlü alamayan müşteriler kuyumcu Saffet Özkaya'dan şikayetçi oldu. Saffet Özkaya hakkında başlatılan soruşturma sonucunda “Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı” suçundan 30 kezi 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“MAĞDUR: ALTIN VE PARANIN EVDE BULUNMASINDAN ENDİŞE ETTİM”

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mağdur Neşide Sayar, sanık Saffet Özkaya'yı 15 yıldır tanıdığını, 50 bin TL değerindeki nakit para ve altının evde bulunmasından endişe ettiği için Saffet Özkaya'ya verdiğini ancak bir süre sonra Özkaya'nın dükkanı kapatarak gittiğini bir daha da haber alamadığını belirtti. Bir diğer mağdur Fadime Aydoğan ise “15 yıldır Saffet Özkaya'yı tanırım. 2016 yılında evime hırsız girer diye korktum ve saklaması için kendisine 13 çeyrek altın, 1 tam altın ve 800 TL para verdim. Fakat daha sonra kuyumcudan verdiklerimi geri alamadım” diye konuştu.

“KİMSEYİ DOLANDIRMAK KASTI İLE ALTIN YA DA PARA İSTEMEDİM”

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Saffet Özkaya kendisiyle ilgili suçlamalar hakkında şöyle konuştu: “Ben kimseyi isteyerek bilerek dolandırmadım. Afrika'dan beklediğim altın gelmedi. Ankara'dan 2 buçuk kilo altınım, İkitelli'den de 1 kilo 600 gram altınım gelmedi. Bunları çeviremediğim için ekonomik sıkıntıya düştüm. Kimseden onları dolandırmak kastı ile altın ya da para istemedim. Afrika'dan beklentilerim gerçekleştiğinde tüm müşterilerimin mağduriyetini gidermek istiyorum. Müşteriler bana para ya da altınlarını teslim ettiklerinde ben kendilerine fark ödüyordum. Kendilerine her ay kâr payı veriyordum. Bu şekilde bunları işletiyordum. Bir kısım müşterilerde altın ya da paralarını kuyumcu kasasında güvende olması için bana bırakmışlardı. İşlerim kötü gittiği için bunları iade edemedim.”

“TOPLAM 79 YIL HAPİS, 138 BİN TL ADLİ PARA CEZASI”

Mahkeme heyeti sanık Saffet Özkaya'nın 8 kişiye yönelik dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle 8 kez 2 yıl 6 ay hapis ve 4 bin TL adli para cezasına, diğer 35 kişiye yönelik “meslek ve sanat, ticaret ve hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma'' suçundan 35 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 bin TL adli para cezasına, mağdur Ferhat Kurt'a karşı ‘güveni kötüye kullanma suçundan’ da 10 ay hapis ve 1500 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Saffet Özkaya toplamda 79 yıl 2 ay hapis ve 138 bin beş yüz TL para cezasına çarptırıldı.