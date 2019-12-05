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Kar tatili ilan edilen iller hangileri? Ankara, Eskişehir ve Kütahya’da okullar tatil mi?

Kışa girmemizle birlikte kar yağışları da kendini göstermeye başladı. Karlı günlerde öğrencilerin ve velilerin en merak ettikleri sorulardan biri 'Okullar tatil oldu mu?' sorusu. Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen kar yağışından en çok etkilenen illerin arasında Ankara, Eskişehir ve Kütahya da yer alıyor. Peki bu illerde okullar tatil oldu mu?

08:05 -
Haberler Gündem
Kar tatili ilan edilen iller hangileri? Ankara, Eskişehir ve Kütahya’da okullar tatil mi?

Valiliklerden ya da MEB’den okulların kar nedeniyle tatil olmasına dair bir açıklama gelmedi. Bugün yurtta hava sıcaklıklarının yükselmesi ve kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş’ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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