Kar ve soğuk hava nedeniyle bazı yollarda ulaşım zorluğu yaşanıyor

Türkiye'yi etkisi altına alan karlı ve soğuk hava nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükleri yaşanıyor. Ülkenin yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok noktada kar yolları kapattı. İşte son yol durumu...

Kar, Besni-Gaziantep yolunu trafiğe kapadı, uzun araç kuyrukları oluştu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle de Gaziantep’e gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Kahramanmaraş’ta TIR’ların kayması nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapanınca, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi.

İlçede dün akşam başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapandı. Gaziantep'e gitmeye çalışan araçlar yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama işlemini aralıksız sürdürdü. Polisler ise yolda kalan araçları iterek kardan kurtarmaya çalıştı. Belediye hoparlörlerinden sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

NURDAĞI’NDA KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep’e gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Gaziantep yolu Akyokuş mevkii kar nedeniyle buz tuttu. Kar yağışına yolda yakalananlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve yolcular araçları iterek ilerlemeye çalıştı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.

TIR’LARIN KAYMASI NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kahramanmaraş’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. TIR’ların kayması nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri yolu ulaşıma kapanırken 7 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Dün gece başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı Kahramanmaraş’ta hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı özellikle kuzey ilçeler ve şehrin yüksek kesimlerinde etkili olurken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile karayollarına bağlı ekiplerin yolları açmak için aralıksız kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri yolunda TIR’ların kayması sonucu Kayseri yönüne gidiş trafiğe kapanırken, yolda kalan sürücüler TIR’ı iterek yolu açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yolun Kahramanmaraş yönünde ve Elbistan-Göksun Karayolu’nda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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7 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Jandarma ve polisin yollardaki kontrolleri devam ederken kar nedeniyle Kahramanmaraş’ın 7 ilçesinde okullar da tatil edildi. Elbistan, Afşin, Ekinözü, Göksun, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde Yeşilova ve Kastal mahallelerindeki orta okullar hariç yarın 1 gün süreyle eğitime ara verilirken, engelli ve hamile kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

HEYELANLAR YAŞANDI

Öte yandan kar ve yağmur nedeniyle Nurhak ilçesinin Pınarbaşı Umutlu bölgesinde, Ekinözü ilçesinin Alişar bölgesinde, merkez Onikşubat ilçesinin de Hacınınoğlu bölgesinde toprak kayması ve heyelanlar yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri toprakları temizlemek için çalışma başlattı. DHA