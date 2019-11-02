Kar yüzünü gösterdi

Kasım ayının ilk gününden itibaren hava sıcaklığı tüm yurtta 4 ila 7 derce arasında düştü. Soğuk hava, batı ve iç kesimlerde yağmurla birlikte etkisini gösterirken Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümüne yılın il karı yağdı. Erzurum, Kars, Ağrı ve Erzincan Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlüğü yaşadı.

Erzurum güne kar sürprizi ile uyardı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağışlı hava gece yarısından itibaren kar şekilde etkili oldu. Hafta sonu kar sürprizi ile uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti. Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ağrı'da Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Ağrı’da kar yağışı etkili oluyor. Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, Diyadin ilçe merkezi ve bağlı köylerde yerini tamamen kar yağışına bıraktı. İlçe merkezine bağlı köylerde aniden bastıran kar yağışına yakalanan çobanlar, hayvanları ile birlikte zor anlar yaşadı. Yağan kar yağışını çobanlar, cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

Kars merkeze mevsimin ilk karı yağdı

8 ayı kış olan Kars'ta mevsimin ilk karı şehir merkezine düştü. Kar yağışının etkili olduğu kentte, yüksek kesimler tamamen beyaza bürünürken, merkeze düşen kar ise kısa sürede eridi. Kars'a kışın geldiğini beliren vatandaşlar, “Kış geldi. 11. Ay dediğiniz zaman kış demektir. Kars'ın kışı başladı. Bundan sonra yağar, açar. Soğuk olur, sıcak olur. Memleketimizin havası bu, güzel memleketimize, güzel yaşantımıza bakmamamız lazım” dedi. Öte yandan, sabah erken saatlerde yağan kar, havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu. Kent merkezinde termometreler eksi 1'i gösterdi.

Sarıkamış da beyaz gelinliğini giydi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sarıkamış’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Güne karla başladığını ifade eden Ali Yıldırım, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirtti. Sarıkamış'ta kar yağışıyla karşılaşan esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı. Kar ile birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı

Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipinin ardından Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hazırlıksız yakalanan bazı sürücülere, araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makineleriyle destek verdi. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise yollarda kar yağışı nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyardı.

Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu

Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bayburt ve Erzincan'da gece saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar Bayburt'u beyaza bürürken, Erzincan'da ise yüksek kesimlerde etkili oldu. Türkiye’de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt’ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı. Tipiyle birlikte yağan kar Bayburt ve Erzincan'a kışı getirdi. Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ilk saatlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 17

İzmir: Az bulutlu 20

Adana: Az bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18