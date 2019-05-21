Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı şüphelilerin, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2’si albay 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 31 astsubay ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2’si albay 48 asker ile 11 ‘sivil imam’ hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 140 şüpheliye yönelik düzenlenen ve büyük çoğunluğu gözaltına alınan şüphelilerden 41’inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce devam ettiği kaydedildi.

BYLOCK OPERASYONUNDA 9 ÖĞRETMENE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 öğretmenden 5’i yakalandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle 9 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, şüphelilerden 5’inin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.