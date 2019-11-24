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Kara Kutu’ya Bursa’da yoğun ilgi

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Bursa'da bulunan BMK Kitap'ta imza günü düzenleyen Yalçın, okuyucularının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bine yakın kitap imzalayan Yalçın, okuyucuları ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

10:48 -
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Kara Kutu’ya Bursa’da yoğun ilgi

Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan yeni kitabı Kara Kutu ile ABD'nin ilk milyarderi olan Rockefeller ailesinin planlarını ve modern tıbbın karanlık yüzünü deşifre eden Soner Yalçın, Bursa'da okurlarıyla buluştu.

İMZA GÜNÜ 5 SAAT SÜRDÜ

Bursa BMK Kitap’ta, 5 saate yakın süren imza gününde Yalçın, bine yakın kitabını tek tek imzaladı. Yalçın’a ve yeni kitabı Kara Kutu’ya Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Yalçın, her okuyucusu ile sohbet ederek bol bol da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

30 KASIM’DA İZMİR’DE

Soner Yalçın, 30 Kasım Cumartesi’de İzmir’de Alsancak Kırmızı Kedi Kitabevi'nde okurlarıyla buluşacak.

ABD Bursa Cumartesi izmir Kedi Soner Yalçın Sözcü Sözcü Gazetesi
Son güncelleme: 10:56 24.11.2019
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