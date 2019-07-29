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Kara Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu: 41 astsubay için gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi

08:51 -
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Kara Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu: 41 astsubay için gözaltı kararı
Son güncelleme: android-time 09:08 29.07.2019
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