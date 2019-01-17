Karabük, Gümüşhane ve Giresun’da okullar tatil mi? 17 Ocak için kar tatili açıklaması var mı?

Yoğun kar Anadolu'da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor. Karabük'te etkili olan yoğun kar sebebiyle tatil konusunda açıklama geldi. Gümüşhane ve Giresun için de açıklamalar yapıldı. İşte 17 Ocak kar tatili detayları...

Okullar tatil mi sorusu yoğun kar sebebiyle merak ediliyor. Karabük Gümüşhane ve Giresun için kar tatili açıklamaları haberimizde yer alıyor.

KARABÜK’TE İKİ İLÇE İÇİN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ

Karabük’ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı yarın okullar ilçe genellerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17 Ocak günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ovacık ilçesinde ayrıca engelli ve hamile çalışanlar bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

GİRESUN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Piraziz, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarının bugün bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bugün izinli sayılacağı aktarıldı. Öte yandan Giresun merkez ve Dereli ilçesindeki köy okullarında eğitime ara verilmiş, Keşap ile Bulancak ilçelerinde de bazı köy okulları tatil edilmişti.

GÜMÜŞHANE İÇİN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, aşırı soğuklara bağlı buzlanmanın yanı sıra kar yağışı beklendiği vurgulandı. Herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla il merkezi, Kürtün, Torul ve Köse ilçelerinde tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedilerek, Kelkit ile Şiran ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca bugün kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.