Karadeniz alev alev! Beş kentte yangınlar sürüyor

Karadeniz Bölgesi’nde pazartesi gecesi farklı noktalarda çıkan örtü ve orman yangınları hâlâ kontrol altına alınamadı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası ve rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

Dün gün boyu yapılan müdahalelerle yangınların çoğunluğu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yeni başlayanlarla birlikte bölgedeki 71 noktada yangınlar sürüyor. Yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar altı ev kül oldu, toplam 200 hektar arazi kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri; Trabzon‘un altı ilçesindeki sekiz noktada, Ordu‘nun 19 ilçesindeki 56 noktada, Samsun‘un iki ilçesindeki iki noktada, Rize‘nin iki ilçesindeki dört noktada, Giresun‘un bir noktasındaki yangınlara müdahale ediyor.

TRABZON: Dün 11 ilçede 37 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarında altı ev yanarak kül oldu. 10 hektar fındık bahçesi zarar gördü. Altı ilçedeki sekiz farklı noktada yangınlar sürüyor.

SAMSUN: Dokuz ilçedeki 13 farklı noktada örtü yangını çıktı. Vezirköprü ve Ladik ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı. İki ilçedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Kentteki yangınlarda 4.5 hektar örtü alanı zarar gördü.

ORDU: 19 ilçede 56 farklı noktada çıkan örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları sürüyor. Kentte 22 hektar alan yangınlarda zarar gördü. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 17 ilçede 153 mahallenin elektrikleri kesildi, 295 trafo merkezinde ise arıza oluştu.

RİZE: Ardeşen‘e bağlı Eski Armutluk Mahallesi‘nde, merkeze bağlı Karasu ve Taşpınar köylerinde, Güneysu‘ya bağlı Çamlıca Köyü‘nde çıkan yangınlar rüzgârın etkisiyle alevlenerek sürüyor.

GİRESUN: Yedi ilçede 15 örtü yangını çıktı. 114 personel, 41 araç ve vatandaşların desteğiyle 14 yangın söndürülürken, bir noktadaki yangın sürüyor. Kentte çıkan yangınlarda 55 hektar alan zarar gördü.

GÜMÜŞHANE VE ARTVİN’DEKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Gümüşhane‘nin Üçtaş Köyü kırsalı ve Artvin‘in Borçka ilçesinde ise çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlara bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşlerinin rüzgarın etkisiyle yayılması ve Karadeniz’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden çıkan kıvılcımların etkili olduğu ihtimali değerlendiriliyor. (Muhammet Kaçar/DHA)