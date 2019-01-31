Hadi bu akşam 20.30’da! Bugünkü Hadi ipucu sorusu, Rusya ve Avrupa’nın en büyük köprülerinden biri olan Kırım Köprüsü’nün bulunduğu yer ile alakalı. Karadeniz ile Azak Denizi’ni bağlayan boğazın adı nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve detayları…

HADİ İPUCU SORUSU: KARADENİZ İLE AZAK DENİZİ’Nİ BAĞLAYAN BOĞAZIN ADI NEDİR?



CEVAP: KERÇ BOĞAZI

Kerç Boğazı, Karadeniz ile Azak Denizi’ni birleştiren deniz geçidi, boğazdır. İlk ve Ortaçağ boyunca, su yollarını birleştiren önemli bir ticari yol işlevi görmüştür. MÖ 8. yüzyıldan başlayarak, Kerç Boğazının iki yakası boyunca Grek ticaret kentleri (koloniler) kurulmuştur. Bunların en önemlileri boğazın batı yakasında bulunan ve Bosporos Krallığı’nın başkenti de olan Panticapaeum ile güneyindeki Nymphaion, doğu yakasında da Phanagoria ve Hermonassa idi.

Kerç Boğazı, daha sonra birçok kez el değiştirdi. 1783’te Kırım Hanlığı’nın lağvedilip topraklarının Rusya’ya ilhak edilmesi sonucu, tamamıyla Rus denetimine girdi. Sovyetler döneminde, Rus SFS Cumhuriyetine bağlı bir oblast olan Kırım, 1954’te Ukrayna SSC’ye verildi.

1991 yılı sonunda Sovyetler’in dağılması üzerine, Kerç Boğazının batı yakası Ukrayna, doğu yakası da Rusya Federasyonu sınırları içinde kaldı. 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhakı sonucu boğazın kontrolü tekrar Rusya’ya geçti. Boğazın iki yakası arasında inşaatı devam eden Kerç Boğazı Köprüsü’nün Aralık 2018’de hizmete girmesi planlanmaktadır.