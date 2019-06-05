Karadeniz İmamoğlu için yollara döküldü

İmamoğlu, kendiliğinden gelişen mini mitinglerde, İstanbul’dan tatile gelen vatandaşlara, 23 Haziran’da mutlaka sandık başında olmaları çağrısında bulundu. İmamoğlu, annesinin memleketi Görele’de, ”Her zaman yüzünüzü güldüren işler yapacağım. Sizlere mahcup olmayacağım. İstanbul’a dönüyoruz değil mi? Giresun’a, ardından Ordu’ya yetişmemiz lazım. Sonra da İstanbul’a dönüp, 23 Haziran’ı Türkiye’de demokrasi bayramı yapmam lazım. Benim için dua edin” dedi.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gösterilen yoğun ilgi, Trabzon’dan ayrıldıktan sonra devam etti. Giresun yolunda İmamoğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsünün yolunu zaman zaman kesen vatandaşlar, seçilmiş İBB Başkanı’na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, yol üzerinde, Trabzon’un Beşikdüzü ve Giresun’un Eynesil ilçelerinde yüzlerce vatandaşa kısa birer konuşma yaptı. Vatandaşlar, otobüsün etrafında ve çevredeki üst geçitlerden İmamoğlu’nu görebilmek için birbirleriyle yarıştı. İmamoğlu, ”Şu 23 Haziran’ı hep birlikte atlatalım. İstanbul’dan gelenler şehre dönsün. İstanbul’da yakınları olanlar, akrabalarını, dostlarını, arkadaşlarını arayarak bizi anlatsın. Giresun’a ve Ordu’ya yetişeceğiz. Beni mutlaka ve mutlaka unutmayın. Dua edin. Allah şahit ki size söz veriyorum, bu kardeşiniz sizi mahcup etmeyecek. Her şey çok güzel olacak” dedi. Seçim otobüsü, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle zorlukla yoluna devam edebildi.

ANNESİNİN MEMLEKETİ GÖRELE’DE KONUŞTU

Seçim otobüsünün rotası daha sonra Giresun merkezden önce Görele İlçesi’ne çevrildi. İmamoğlu’nu, annesinin memleketi olan Görele’de coşkulu bir kalabalık karşıladı. İmamoğlu, Görele’de yaptığı konuşmada ise, ”Benim güzel memleketim, nasılsınız? Görele’deki değerli hemşehrilerimi ve akrabalarımı minnetle selamlıyorum. İstanbul’da çok güzel işler yapacağız. Her zaman yüzünüzü güldüren işler yapacağım. Sizlere mahcup olmayacağım. İstanbul’a dönüyoruz değil mi? Giresun’a, ardından Ordu’ya yetişmemiz lazım. Sonra da İstanbul’a dönüp, 23 Haziran’ı Türkiye’de demokrasi bayramı yapmam lazım. Benim için dua edin. Ben, bu yörenin çocuğu olarak kendimi size, sizleri Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu. İmamoğlu’nun seçim otobüsü, vatandaşların sevgi gösterileri nedeniyle yaşanan izdiham nedeniyle Görele’den zorlukla ayrılabildi.