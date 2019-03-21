Karadeniz yaylalarında hırsız paniği!

Karadeniz Bölgesi’ndeki yüksek dağ köyleri ve yayla evleri kış mevsiminde ev sahiplerinin şehirlere gitmesini fırsat bilen hırsızların yatağı oldu. Hava sıcaklığının yavaş yavaş yükselmesiyle dağ ve yayla evlerini kontrol etmeye giden vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Artvin’in Hopa İlçesi’ne 18 kilometre uzaklıkta olan Saylıca Köyü ve 8 kilometre uzaklıktaki Yaşar Köyü’deki yaklaşık 70 ev hırsızlar tarafından tamamen soyuldu.

KAR ÜSTÜNDE BRANDA İLE ÇEKMİŞLER

Evlerin kapılarını kırarak içeri giren hırsızların, içeride buldukları eşyaları brandanın üstüne koyup karın üstünde çekerek yola indirdikleri ortaya çıktı. Hırsızlık olayları ile jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, yöre halkını da evlerde değerli eşya bırakmamaları yolunda uyarılar bulundu. Köy halkı ise özellikle kış aylarında jandarma ekiplerine bölgede daha önce de evlerin yakıldığını ve birçok hırsızlık olayının meydana geldiğini söyleyerek daha sık kontrol etmelerini istedi.