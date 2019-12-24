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Son dakika… Karadeniz’de dört şehirde orman yangını

Dün akşam Trabzon'un 10 ilçesindeki 37 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 15'i kontrol altına alınırken sabaha karşı Karadeniz'in üç şehrinden daha kötü haber geldi. Artvin, Ordu ve Giresun'da çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

08:50 -
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Son dakika… Karadeniz’de dört şehirde orman yangını

Dün akşam saatlerinde Trabzon‘un 10 ilçesinde 37 farklı noktada çıkan yangınların 15’i kontrol altına alındı.

Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, SürmeneVakfıkebir‘deki yangınlarda çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Trabzon’daki yangınlara müdahale edilirken Artvin, Giresun ve Ordu‘nun ilçelerinde de yangınlar meydana geldi. Ünye (Ordu), Eynesil (Giresun) ve Borçka‘daki (Artvin) yangınlara itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ediyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentteki yangınların 15 noktada devam ettiğini belirterek “Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor” dedi.

Artvin’in Borçka ilçesi Taşlıtarla Cami bölgesinde de orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

ÜNYE’DE 100 HEKTAR ALAN YANDI

Ordu’nun Ünye ve Kabadüz ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.


FINDIK BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ

Giresun’da iki farklı noktada yangın çıktı. Eynesil ilçesi İshaklı köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangında fındık bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Trabzon Valiliği’nde yangınlarla ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in de yer aldığı kriz merkezinde, ekipler yangınlara müdahale için yönlendiriliyor. Can kaybının yaşanmadığı yangınların çıkış nedeninin söndürme çalışmalarının ardından yapılacak araştırmayla netlik kazanacağı belirtildi. (DHA-İHA-AA)

Artvin cami Giresun Ordu son dakika TRABZON yangın
Son güncelleme: 09:42 24.12.2019
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