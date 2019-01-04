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Karadeniz’deki fırtınada minare yıkıldı, çatılar uçtu!

Karadeniz'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sinop'ta fırtınanın etkisiyle cami minaresi kısmen yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu. Rize'de ise ağaçlar devrildi.

android-time 20:11
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Karadeniz'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sinop'ta fırtınanın etkisiyle cami minaresi kısmen yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu. Rize'de ise ağaçlar devrildi.

Sinop’ta öğle saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Korucuk Mahallesi Camisi’nin minaresi kısmen yıkıldı.

SİNOP'TA ÖĞLE SAATLERİNDE ÇIKAN FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ, BİR MİNAREYİ YIKTI. FOTO:İHA

SİNOP’TA ÖĞLE SAATLERİNDE ÇIKAN FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ, BİR MİNAREYİ YIKTI. FOTO:İHA

Fırtınada ayrıca, kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Polis ekipleri, çatının uçtuğu yolda önlem aldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Çatının çevreye yayılan parçaları görevliler tarafından toplandı. Karadeniz’de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri de limana sığındı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Rize’de ise Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Menderes Bulvarı’nda fırtınada bazı ağaçlar devrildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Karayoluna devrilen ağaçlar görevliler tarafından kaldırıldı. Fırtına nedeniyle bazı evlerin de çatıları uçtu.

DHA

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Son güncelleme: android-time 20:2904.01.2019
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