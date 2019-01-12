Karaman ve Adana’da silahlı kavga! 10 yaralı var

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan Adana'nın Seyhan ve Kozan ilçelerindeki 2 olayda de 5 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mumine Hatun Mahallesi’nde Ali Ş, Hidayet Ş, Hakan Ş. ile Mustafa L, Ercan Ö. ve Mahmut Ü. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı.

Olayda Ali Ş, Hidayet Ş, Mustafa L, Ercan Ö. ve Mahmut Ü. yaralandı.

Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

DÜN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayda yara almayan Hakan Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hakan Ş’nin jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı ve dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, kendilerini ihbar ettiği iddiasıyla karşı tarafla tartıştıkları öğrenildi.

ADANA’DA OLAYLI GECE

Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi’nde Faruk B. ile yoldan geçen ve kimliği öğrenilemeyen araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araç sürücüsü yanındaki tabancayla Faruk B’ye rastgele ateş etti.

Olayda Faruk B, Hüseyin K. ve Abdurrahman K. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Aydınlar Mahallesi Vefa Caddesi’nde de iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda Deniz A. ve Tuncay K. pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan ve Yüreğir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.