Karamollaoğlu: Çamlıca Camii’ne gidenlerin anası ağladı

Best FM'de ‘Konuşan Türkiye' programında Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandıran Karamollaoğlu; “İktidar, artık tükendi. Davutoğlu ile yayın yapan insanların, işlerine son verilmesi de bunu gösteriyor. İstanbul seçimler, artık bir ihtar oldu. Ben en fazla 200, 300 binlik bir fark bekliyordum. Ancak, seçim yenileme kararı, insanlarda büyük bir infial meydana getirdi. İşte bu, artık bir tükenmedir,” dedi.

“Türkiye, tam bir korku imparatorluğu yaşıyor”

Birçok kişinin, özellikle memur, esnaf veya iş adamının kime oy verdiğini asla söylemeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, “Türkiye, tam bir korku imparatorluğu yaşıyor. Herkes korkuyor. Kiminin bir beklentisi var, olmaz diye korkuyor. Kimisi de doğrudan doğruya korkuyor. Tüm toplumda bir endişe var. Bakın, sandıklara müdahale edildi denildi, ama kendilerinin müdahale ettiği anlaşıldı. Sonuç, bunu gösterdi. Ama insanlar, değiştiriyor. AK Parti, seçmen taşıdı otobüsler ile ama onlar oyunu İmamoğlu'na verdi. Ancak insanlar, bundan da korkuyor.” şeklinde konuştu.

“Çamlıca Camii, insanların anasını ağlattı”

Karamollaoğlu, daha önce yaptığı Çamlıca Camii çıkışına, bir yenisini de ekleyerek; “Oraya gidenlerin, tabir yerindeyse anası ağladı. Sırf biz, bir şey söyledik diye, o noktaya bir seferberlik ilan edildi. Ancak, insanlar sabah namazına yetişemedi. Trafik orada kilitlendi. İnsanları kilometrelerce mesafeden yürümek zorunda kaldı. Bu da insanları yordu. Ben, camiye karşı olabilir miyim? Ancak, o yapı, oraya gösteriş için yapıldı. O noktaya, konutta yapılsaydı, okulda yapılsaydı yine karşı olurdum. Çünkü, erişimi zor. İşte bu da israftır. Bana cevap vermek için oraya giden, Allah'ın indinde bir şey kazanamaz. Çünkü oraya Allah rızası için değil, bana cevap vermek için gittiler,” diye konuştu.

‘Türkiye'de deizmin yükselmesinin sebebi iktidardır'

Türkiye'de, deizm yükselişini üzülerek gördüğünü söyleyen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Bu gelişme, dindar ailelerin çocuklarında daha çok yaşanıyor. Bu, iktidarın sebep olduğu bir konudur. Eğer ki siz, dini değerleri ve dini temsil ettiğini söylerken ve sadece görüntüde bunu gerçekleştirirsen; bu sizin hayatınıza yansımaz ise o zaman olmuyor. Müslümanlık, namaz kılıp, oruç tutamak veya hacca gitmekten ibaret değildir. Adalet, çok önemlidir. Hz. Ali Efendimiz, buyuruyor ki, ‘devletin dini adalettir' Türkiye'de bir dikta var. İşte, bu insanları da dinden uzaklaştırıyor. O sebeple bu iş, iktidarın sorumluluğundadır.” İfadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ne demişti?

Temel Karamollaoğlu, seçim döneminde yeni yapılan Çamlıca Camisini eleştirmiş, “Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman ‘Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu” ifadelerini kullanmıştı.

Karamollaoğlu, seçim gündeminden bir an önce çıkılıp ekonomik problemlere odaklanılmasını tavsiye ettiği açıklamasında “Bakınız seçimden sonra akaryakıttan, sigaraya birçok ürüne zam gelmeye başladı. Şu an çarşı pazarda soğan kilogram fiyatı 10 lirayı buldu. Soğan bulamıyoruz artık. Bu rakamlar bu zamlar derinleşen krizin habercileri durumunda. Eğer ekonomideki bu gidişat durdurulamazsa önümüzdeki süreç daha da sıkıntılı geçecek. Ekonomi Bakanlığı mevcut durumu düzeltecek hiçbir çalışma yapamayacak. Kahin değilim ama 16 yıldır bu arkadaşların nasıl politika yaptıklarını iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Karamollaoğlu'nun sözlerine “‘Çamlıca'da o kadar büyük camiye ne gerek var?' diyorlar ya, sen bu hesabı kalkıp Kanuni'ye, Fatih'e sorsana? Bu camiadan mezun olmuş biri diyor bunu. Sen ‘Bu kadar okula ne gerek var?' desene. Zavallı” diyerek yanıt vermişti.