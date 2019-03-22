Karamollaoğlu: İnşallah o büyü mutlaka bozulacak

Seçim otobüsü üzerinden partililere seslenen Temel Karamollaoğlu, “10 gün sonra inşallah seçime gidiyoruz. Bu seçimde hükümet değişmeyecek ama belediyelerde yönetim değişecek. İstanbul’da da, başka şehirlerde de biz artık insanlarımızın 16 yıldır çekmiş olduğu sıkıntılardan kurtulmanın yolunu arıyoruz. Bu zaman zarfında yapılan hizmetleri göz ardı etmiyoruz. Elbette 16 yıldır iktidarda bulunanlar, bir takım hizmetler yapacaklar. Onlar da itiraf ediyorlar ki, başta İstanbul olmak üzere bu şehirlerde imardan çok maalesef imha öne çıktı” dedi.

İLGİLİ HABER SP lideri Karamollaoğlu: İktidarın itibar seviyesi sıfıra indi

“BAZEN İNSANLAR ÖYLE BİR HALE GELİYORLAR Kİ ADETA BÜYÜLENİYORLAR”

Başka bir belediyecilik anlayışı ile geleceklerini belirten Karamollaoğlu, “Arsa rantı bizim hiçbir zaman gündemimizde olmayacak. Belediye malına, mülküne, parasına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. 10 günümüz kaldı. Bize yapılacak bütün iftiraları, yalanları elimizin tersiyle iterek gayret göstereceğiz. Bizi anlamayan kardeşlerimize de fazla bir zaman ayırmasak bile şefkatle yaklaşacağız. Onları uyandırmaya çalışacağız. Bazen insanlar öyle bir hale geliyorlar ki, adeta büyüleniyorlar. O büyüyü bozmak sizin ve bizim elimizde. Kucaklayacağız, ikaz edeceğiz. İnşallah o büyü mutlaka bozulacak” diye konuştu. DHA