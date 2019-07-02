Karamollaoğlu: Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı

Madımak Katliamı sırasında Sivas Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katliamın yıldönümünde dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “1993 yılı ülkemiz için karanlık bir dönem olmuştur. Madımak başta olmak üzere Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları, Başbağlar vahşeti gibi acı hadiselerin ardı ardına yaşandığı ve birilerinin karanlık emellerinin olduğu bir yıldır. Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir. Ülkemizin bundan sonra bu tür acı hadiselerle karşılaşmaması ve hangi inanca sahip olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğimiz bir Türkiye'nin inşa edilmesini temenni ediyorum”

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