Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları yeni dönem çalışmaları için 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Yalova Armutlu'da 3 günlük eğitim kampına girdi.

Yaz kampını ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ülkemiz aile şirketi haline geldi. Hangi ülke ehliyete ve liyakata önem vermezse sonu hiç iyi olmuyor” ifadelerini kullandı.

Milli Gazete’nin haberine göre; Karamollaoğlu, “Ehliyet, liyakat olmadan işler doğru düzgün gitmez. Şu an ülkemizde bunun sorununu yaşıyoruz. Ülkemiz aile şirketi haline geldi. Hangi ülke ehliyete ve liyakata önem vermezse sonu hiç iyi olmuyor. Ehliyetli ve liyakatli insanları göreve getirmek için istişare yapılır. Ama istişare de akillerle yapılır. Hatta istişare yapılan kişiler, yanlış giden işleri görünce çıkıp uyarır. Ama şimdi ülkemizde kimse kimseyi eleştiremiyor ve eleştiren insan tenkit ediliyor. Sahabelerin içinde Halife Hz. Ömer'e hesap soranlar vardı. Şimdi kimse baştakilere hesap soramıyor” açıklamalarında bulundu.