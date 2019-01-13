Karamollaoğlu’ndan liderlere uyarı!

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim toplumda liderler, 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse toplum ne diyecek? Allah'tan korkun. Bu kadar ağır ifadeleri kullanan siyasetçi kendi memleketine en büyük zararı veriyordur" dedi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kırıkkale İçin Çare Var’ konferansına katıldı. Programda konuşma yapan Karamollaoğlu, Türkiye’de kullanılan ilaçların ve gıdaların başka ülkelerden ithal edildiğini söyleyerek, “Bugün büyük devlet olduğumuzu ifade ediyoruz, ancak kullandığımız ilaçlar, gıdalar başka ülkelerden ithal ediliyor. Biz dünyayı bilmezsek, dünyayı yakından takip etmezsek kendi sorunumuzu çözemeyiz. Bizim son 60 senedir kalkınma hızımız yüzde 5. Çin ise yüzde 10’a kadar ulaştı. Esasında önemli olan konu. ‘At binicisine göre kişner’, siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Bu millet isteyerek bir takım değişiklik yapar, kimse gökten zembille inmemiştir. Problemlerin üstesinden doğru reçete bulunursa kurtuluruz. Çin kendine uygun reçeteyi bulu ve böyle bir kalkınma gerçekleştirdi. Son 30 yılda önemle atılımlar yapan Çin hızla Amerika´ya yaklaşıyor. Çinin geliri 14 trilyon dolar, Rusya, Japonya, İngiltere, Almanya´nın geliri 8 trilyon doları geçmiyor. Biz Türkiye ise bu sıralamaya dahi giremiyoruz” dedi.

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“HERKES LİDERE BAKARAK KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERİR”

Suriye’de kaosa dikkat çeken Karamollaoğlu, “Suriye´de herkes birbiri ile kavgalı, kaostan dolayı sınırlarımız yeniden çizilmek isteniyor. Bugün burada liderlerin tavrı önemlidir. Siz eğitimi formel olarak okulda verirsiniz, ama toplumu liderler yönlendirir. Herkes lidere bakarak kendisine çeki düzen verir. Bizim toplumda liderler, ‘Bizimle beraber olmayanlar vatan haini’ derse toplum ne diyecek? Allah’tan korkun. Bu kadar ağır ifadeleri kullanan siyasetçi kendi memleketine en büyük zararı veriyordur” diye konuştu.

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Karamollaoğlu, Türkiye’de sosyal yapının bozulmaya başladığını belirterek, “Maalesef ahlaki değerler yozlaşıyor. Ülkemizde de sosyal yapı bozulmaya başladı, Eşcinsellik yaygınlaşıyor, bu olay hayvanlarda bile yok” diye konuştu. DHA