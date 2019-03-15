Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a: Bu kadar yalan nasıl söylenir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında konuştu. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının olmadığını söyledi.

Erdoğan, “Şu anda İstanbul'da HDP'nin adayı var mı yok. Bazı yerlerde Saadet aday çıkarmış ama büyükşehir olarak adayları yok” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul Esenler mitinginden cevap verdi.

BU KADAR YALAN NASIL SÖYLENİR?

Erdoğan'ın sözlerine sert tepki gösteren Karamollaoğlu, “ Cumhurbaşkanı milletin gözünün içine baka baka ne diyor biliyor musunuz? Saadet Partisi İstanbul'da seçime girmiyor. Bu bize uymaz. Yahu hiç mi Allah'tan korkunuz yok yav. Bu kadar yalan nasıl söylenir? Hiç mi utanma duygusu yok? Bu yalanları nasıl söylüyorlar havsalam almıyor hakikaten.”

dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da Erdoğan'a Twitter'dan attığı mesajla tepki gösterdi. Gökçınar, “Eğer ülkenin en büyük şehrinde hangi partinin aday çıkardığını bilmiyorsa, o zaman o ülkeye cumhurbaşkanı olamaz. 31 Mart'ta gidiyorsunuz” dedi.