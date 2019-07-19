Karamollaoğlu’ndan İmamoğlu’na tebrik ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki İBB Başkanlık makamında ziyaret ederek tebrik etti. Önce Şehzadebaşı Camisi'nde birlikte Cuma namazı kılan İmamoğlu ve Karamollaoğlu daha sonra İBB binasına geçti. Karamollaoğlu, İBB şeref defterini imzaladıktan sonra İmamoğlu ile makamında bir süre baş başa görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu “İstanbul'da mühim bir seçim sınavı verdik. Elbette seçimlerde yarıştık ama yarışmanın ötesinde ortaya koydukları felsefe ve anlayış bence demokrasiye büyük katkı sunan ve gerçekten özellikle yakın tarihte bu seçimde eğer demokrasi kahramanları varsa, benim nezdimde birisi de sayın genel başkan Temel Karamollaoğlu'dur. Bu manda demokrasi adına ben şahsen kendilerine minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Zira seçimler bir irade ortaya koyar ve görevi teslim alır, görevinizi yaparsınız. Ama oradaki centilmenlik ya da millet iradesine olan saygı duruşu çok değerlidir. Bunun sağlanmasına da büyük katkı sunmuşlardır” dedi. Bundan sonra siyasi parti bakmaksızın, insanların yaşamına tercihine bakmaksızın 16 milyon İstanbulluya hizmet edeceklerini söyleyen İmamoğlu, “Kendilerinin ve siyasi parti teşkilatlarının İstanbul'daki mensupları ile her hususta diyalog içinde olacağımızı ve her hususta İstanbul'a hizmet üretme adına herkesten faydalanacağımızı huzurlarınızda belirtmek isterim” diye konuştu.

İSTANBUL HALKININ İRADESİ TECELLİ ETTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “İstanbul'da seçimler yenilendi. Yenilenmesi isabetli oldu. İstanbul halkının iradesi tecelli etti. İmamoğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi, bir mesuliyet yüklendi. Yeri geldiği zaman kendisine ikazlarda bulunmak yeri geldiği zaman tavsiyelerde bulunmak elbette görevimiz. Ama seçim süresince 2 seçim için de söylüyorum kendisinin yaklaşımı, tavrı, kucaklayıcı üslubu bu seçimlerde başarılı olmasının önemli sebeplerinden birisidir. Ümit ediyorum ki kendisinin de ifade ettiği gibi seçimlerden sonra da aynı üslubu devam ettirir. Artık kendisine sadece oy verenlerin değil 16 milyonluk İstanbullunun tamamının belediye başkanıdır. Ve güzel çalışmalar ortaya kor. Ben elbette bir takım sıkıntılarının olduğunu da tahmin ediyorum. Belediye meclisinde çoğunluğunun olmaması, iktidarda bulunan bir belediye başkanı için zaman zaman sıkıntılara vesile olabilir. Ama ben belediye başkanlarının belediye meclisinin de ister iktidar yanlısı ister muhalefette olsun sağduyu ile hareket edeceklerini şahısları değil İstanbul'u düşünerek kendi fikirlerini ortaya koyacaklarını ümit ediyorum. İsabetli karar aldığı zaman her zaman destekçi olmaları gerekir. Mesele başarılı olmaması için bir çaba ortaya koymak olmamalı. Mühim olan nokta, belediye başkanları, belediye hizmetleri daha iyi nasıl yapabilirler. Belediye meclisleri de bu konuda öyle ümit ederim ki kendisine destek verecek noktaya gelirler. İlk başlangıçtaki kırgınlıklar husumetler zaman içerisinde ortadan kalkar diye ümit ediyorum” dedi.

Karamollaoğlu, İstanbul ve gittiği tüm şehirlerde iktidar, muhalefet farkı gözetmeden belediye başkanlarını prensip olarak tebrik ziyaretinde bulunacağını kaydetti.

“EMMİOĞLUNA SORSUNLAR”

Karamollaoğlu, “Darbenin siyasi ayağı Ak Partidir” açıklamasına AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in tepkisi de soruldu. Karamollaoğlu “İfadem çok açık. Bu darbe girişimini yapanları geçmişte yönetime getirenler, yetki verenler, arkasında duranlar, hatta savcılığını üstlenenler kimdi? Onun cevabını kendileri versinler. Ben söylemiştim geçmişte. Bazılarını yaz TRT bunu kim yayınladı acaba diyor. Ben de dedim ki ‘emmioğluna sorayım bakayım kimdi' diye… Onlar da bir emmioğluna sorsunlar kendileri mutlaka söylerler” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi ‘FETÖ'nün siyasi ayağı’ olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz” demişti.