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Karamollaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

15:10 -
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Son güncelleme: android-time 15:20 22.04.2019
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