Karamollaoğlu’ndan Suriye mesajı: Anlaşmak, bugünkü şartlarda çatışmaktan evladır

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı namazını Ankara Balgat’taki Hamidiye Camii’nde kıldı. Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Karamollaoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kurban Bayramı’nın bu sene acıklı olaylarla karşılandığını söyleyen Karamollaoğlu, “Bir tarafta depremler, seller, felaketler var. Öbür tarafta da ne yazık ki İslam aleminin birçok yerindeki çatışmalardan dolayı hayatını kaybeden yüzlerce değil, binlerce kardeşimiz var. Allah, ölenlere rahmet eylesin, geriye kalanlara da aklıselim ihsan etsin. Bu sıkıntıların, bu çatışmaların bir an önce bitmesini Cenabı Hak’tan niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, çatışmaların sonlanması için birilerinin vesile olması gerektiğine dikkat çekerek, bir masa etrafında oturup, problemleri çözmenin silahla çözmekten çok daha evla olduğunu vurguladı.

‘BİRBİRLERİYLE HANGİ LİSANDA KONUŞUYORLAR, BİLMİYORUM’

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı mesajında yer verdiği, “Ağustos ayı, bizim için zafer ayıdır” ifadesinin sorulması üzerine de şunları söyledi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı, bizim için çok önemli bir hadise. Anadolu’nun işgalden kurtulması ve devletimizin kurulması için atılan en önemli adım. Yeni bazı harekatlardan bahsediliyor. Herhalde o harekatlara atıfta bulundu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ancak bir husus beni üzüyor. Yani, ‘ABD ile Fırat’ın doğusunda güvenli bir bölge oluşturmak için anlaşmaya vardık’ dediler. Sonunda da pek de bir anlaşmanın olmadığı anlaşıldı. Bunlar birbirleriyle hangi lisanda konuşuyorlar, bilmiyorum. Araya ciddi bir tercüman lazım ki birbirlerinin ne dediğini anlasınlar. Konuşma yapıyorlar, bizimkiler başka bir türkü söylüyor, konuşmadan ayrılınca, öbür taraf başka bir türkü söylüyor. Çok garipsedim, hemen yani aradan bir zaman geçtikten sonra değil, konuşmanın hemen akabinde iki tarafın söylediklerinin birbirleriyle bağdaşır sözler olmadığı anlaşılıyor. Demek ki bir mutabakat sağlanmamış.”

‘O GÜÇ YOKSA OTURUP ANLAŞIRSIN’

Çatışmaları sonlandırmak için en iyi yolun anlaşmak olduğunu aktaran Karamollaoğlu, “Öyle bir harekat bugünkü şartlarda yapılabilir mi? Çünkü, ABD bir taraftan ‘çıkacağım’ diyor, bir taraftan da orada destek verdiği güçleri ciddi manada silahlandırmaya devam ediyor. Allah yardımcımız olsun, inşallah bu çatışmalar bir an önce durur ama çatışmanın durdurulması her zaman karşılıklı mutabakatla sağlanır. Gücün varsa bastırır, dediğini yaptırırsın ama o güç yoksa o zaman oturup anlaşırsın. Anlaşmak, bugünkü şartlarda çatışmaktan evladır gibi geliyor. Çünkü çatışma, can kaybı, yıkım manasına geliyor. Bu sürecin devam edeceği manasına geliyor” ifadelerini kullandı.

“Biz, ümit ederdik ki Kurban Bayramı’nda bayram havası çatışma bölgelerinde de yaşansın” diyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ne yazık ki İslam alemine baktığımızda, Keşmir’de Hindistan’ın aniden uluslararası anlaşmaları, BM kararlarını hiçe sayarak aldığı karar, Yemen’den gelen haberler. Şimdi yeni bir dönem başladı gibi. Birtakım çatışmaların duracağına işaret ediyor. Libya’da belli çatışmalar var. Sudan karışmış, ne olacağı belli değil. Hakikaten yüreğimiz yanıyor, Allah yardımcımız olsun.”

