Karbonmonoksit zehirlenmesi son bir ayda 16 can aldı

Havaların soğumasıyla birlikte yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri artmaya başladı. Son bir ayda Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen karbonmonoksit sızması sonucu 199 kişi zehirlendi. 199 kişiden 16’sı hayatını kaybetti.

‘Sesiz Katil’ olarak tanımlanan karbonmonoksit zehirlenmesi kurbanları arasında çocuklar da var…

3 yaşındaki Zelal, 10 yaşındaki Hasret, 11 yaşındaki Mustafa ve 13 yaşındaki Ramazan, yattıkları uykudan bir daha kalkamadı.

Ajansların geçtiği haberlere göre son 30 günde 28 farklı zehirlenme vakası meydana geldi. En çok karbonmonoksit zehirlenmesinin yaşandığı şehirler Ankara (4) ve Niğde (4) oldu.

Son bir ayda karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı vakaların görüldüğü şehirler ve etkilenen kişilerin (kırmızı renkli isimler hayatını kaybetti) istatistikleri şöyle:

19 ARALIK

Ankara: Özden Yılan, Selver Yılan, Mahsuni Çapkın, Hazal Yılan

18 ARALIK

Muğla: Raziye Turhan (76)

17 ARALIK

Adıyaman: Fatma Ünsal (35), Ebubekir Ünsal (4) Zeynep Ünsal (1), Aysel Yavuz (39), Kahta ilçesinden 10 kişi.

Kocaeli: Mükerrem Koyun (96)

Balıkesir: Ahmet Özdemir (68)

16 ARALIK

Kayseri: Karakuş Ailesi’nden dört kişi

15 ARALIK

Trabzon: Hasan Süer (79), Seher Süer (72)

14 ARALIK

Düzce: İ.M., M.M, K.M., B.M., Z.M

Kırşehir: Ramazan Çöklü (13), Hanife Türk, (21), Süleyman Türk (20)

Karabük: Şevket Akgül (71)

12 ARALIK

Ankara: 4 aylık hamile Hatice Ekin (23), Zelal Ekin (3)

ÇORUM'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ 12 Aralık'ta Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda 103 öğrenci ile iki öğretmen hastanelik oldu. Doğalgaz bacasının yerinden çıkması sonrası sızan karbonmonoksit gazının öğrenci ve öğretmenleri zehirlediği ortaya çıktı. Olayda can kaybı yaşanmezken, tüm öğrenciler bir gün sonra taburcu edildi.

11 ARALIK

Niğde: S.Y (29), İlhan S.Y. (11), G.Y (5)

10 ARALIK

Antalya: Florica Bura (53)

9 ARALIK

Kayseri: Abdullah K. (45), Şerife K., Berat K., Arzu K., Ebru K., Abdullah K.

Sinop: Hüseyin Aslan, Havva Aslan, Nisanur Aslan, Zekiye Elif Aslan

7 ARALIK

Niğde: A.K. (57), S.K. (54)

2 ARALIK

Ankara: İlknur Kurt (42), Resul Ahmet Kurt (11), Sedanur Kurt

Ankara: Mustafa Kutay Güner (11), Suzan Güner (33), Himmet Yaman (88)

Aydın: Felekşan Ok, Veli Ok

Niğde: Mustafa Yüce (23), Berna Yüce (22)

1 ARALIK

Bursa: Yavuz Selim O. (4)

27 KASIM

Karabük: Celal Uçarbulut (60)

26 KASIM

Niğde: Ağşaçar: V.I. (65), E.I. (65); Ulukışla: E.B. (39)

25 KASIM

Manisa: Hasan Karamürsel (34), Mediye Karamürsel (30), Fethiye Nur Karamürsel (7), Fatih Karamürsel (4)

24 KASIM

Bingöl: Hakim Gedük (53)

23 KASIM

Kayseri: M.G. (63)

20 KASIM

Denizli: Ümit Aydın (32)

17 KASIM

Manisa: Eraslan Altıntaş (84), Gülşen Altıntaş (80), Hasret Altıntaş (10)

KARBONMONOKSİT NEDİR? Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek zehirlenme ve ölüme neden olur.

Sağlık Bakanlığı, kış mevsiminde yaşanan karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda şu uyarılarda bulundu:

ÇEKMEYEN BACAYA DİKKAT Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla, kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması gibi nedenlerle meydana gelir.



DÜZENLİ OLARAK TEMİZLETİLMELİ Kullanılan her türlü ısıtma cihazı ve şofbenlerin kalite belgesi ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, eski borular kullanılmamalı.



YATAY DEĞİL DİKEY Baca giderlerinin duvardan yatay olarak değil, çatıdan dikey olarak çıkmalı.Lodoslu havalarda baca gideri nizami olsa bile soba ve ısıtıcı yakılmamalı.



SOBANIN OLDUĞU ODADA UYUMAYIN Aspiratör, kombi, şofben aynı bacaya bağlanmamalı. Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada uyunmamalı.



MUTLAKA MENFEZ TAKIN Isıtıcılar uyumadan önce mutlaka söndürülmeli. Soba ve şofbenlerin bulunduğu alanlar sık sık havalandırılmalı. Mutlaka menfez takılmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalı.