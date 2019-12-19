Karbonmonoksit zehirlenmesi son bir ayda 16 can aldı

Havaların soğumasıyla birlikte yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri artmaya başladı. Son bir ayda Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen karbonmonoksit sızması sonucu 199 kişi zehirlendi. 199 kişiden 16’sı hayatını kaybetti.
‘Sesiz Katil’ olarak tanımlanan karbonmonoksit zehirlenmesi kurbanları arasında çocuklar da var…
3 yaşındaki Zelal, 10 yaşındaki Hasret, 11 yaşındaki Mustafa ve 13 yaşındaki Ramazan, yattıkları uykudan bir daha kalkamadı.
Ajansların geçtiği haberlere göre son 30 günde 28 farklı zehirlenme vakası meydana geldi. En çok karbonmonoksit zehirlenmesinin yaşandığı şehirler Ankara (4) ve Niğde (4) oldu.
Son bir ayda karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı vakaların görüldüğü şehirler ve etkilenen kişilerin (kırmızı renkli isimler hayatını kaybetti) istatistikleri şöyle:
19 ARALIK
Ankara: Özden Yılan, Selver Yılan, Mahsuni Çapkın, Hazal Yılan
18 ARALIK
Muğla: Raziye Turhan (76)
17 ARALIK
Adıyaman: Fatma Ünsal (35), Ebubekir Ünsal (4) Zeynep Ünsal (1), Aysel Yavuz (39), Kahta ilçesinden 10 kişi.
Kocaeli: Mükerrem Koyun (96)
Balıkesir: Ahmet Özdemir (68)
16 ARALIK
Kayseri: Karakuş Ailesi’nden dört kişi
15 ARALIK
Trabzon: Hasan Süer (79), Seher Süer (72)
14 ARALIK
Düzce: İ.M., M.M, K.M., B.M., Z.M
Kırşehir: Ramazan Çöklü (13), Hanife Türk, (21), Süleyman Türk (20)
Karabük: Şevket Akgül (71)
12 ARALIK
Ankara: 4 aylık hamile Hatice Ekin (23), Zelal Ekin (3)
11 ARALIK
Niğde: S.Y (29), İlhan S.Y. (11), G.Y (5)
10 ARALIK
Antalya: Florica Bura (53)
9 ARALIK
Kayseri: Abdullah K. (45), Şerife K., Berat K., Arzu K., Ebru K., Abdullah K.
Sinop: Hüseyin Aslan, Havva Aslan, Nisanur Aslan, Zekiye Elif Aslan
7 ARALIK
Niğde: A.K. (57), S.K. (54)
2 ARALIK
Ankara: İlknur Kurt (42), Resul Ahmet Kurt (11), Sedanur Kurt
Ankara: Mustafa Kutay Güner (11), Suzan Güner (33), Himmet Yaman (88)
Aydın: Felekşan Ok, Veli Ok
Niğde: Mustafa Yüce (23), Berna Yüce (22)
1 ARALIK
Bursa: Yavuz Selim O. (4)
27 KASIM
Karabük: Celal Uçarbulut (60)
26 KASIM
Niğde: Ağşaçar: V.I. (65), E.I. (65); Ulukışla: E.B. (39)
25 KASIM
Manisa: Hasan Karamürsel (34), Mediye Karamürsel (30), Fethiye Nur Karamürsel (7), Fatih Karamürsel (4)
24 KASIM
Bingöl: Hakim Gedük (53)
23 KASIM
Kayseri: M.G. (63)
20 KASIM
Denizli: Ümit Aydın (32)
17 KASIM
Manisa: Eraslan Altıntaş (84), Gülşen Altıntaş (80), Hasret Altıntaş (10)
Sağlık Bakanlığı, kış mevsiminde yaşanan karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda şu uyarılarda bulundu:
ÇEKMEYEN BACAYA DİKKAT Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla, kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması gibi nedenlerle meydana gelir.
DÜZENLİ OLARAK TEMİZLETİLMELİ Kullanılan her türlü ısıtma cihazı ve şofbenlerin kalite belgesi ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, eski borular kullanılmamalı.
YATAY DEĞİL DİKEY Baca giderlerinin duvardan yatay olarak değil, çatıdan dikey olarak çıkmalı.Lodoslu havalarda baca gideri nizami olsa bile soba ve ısıtıcı yakılmamalı.
SOBANIN OLDUĞU ODADA UYUMAYIN Aspiratör, kombi, şofben aynı bacaya bağlanmamalı. Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada uyunmamalı.
MUTLAKA MENFEZ TAKIN Isıtıcılar uyumadan önce mutlaka söndürülmeli. Soba ve şofbenlerin bulunduğu alanlar sık sık havalandırılmalı. Mutlaka menfez takılmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalı.