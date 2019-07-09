Kardeş kardeşe bunu yapar mı?

Kasım D. bir süredir kardeşleri Diyaeddin D. (38) ve Veli D. (23) ile sorun yaşıyordu. 4 Temmuz Günü gece saat 02.00 sıralarında Diyaeddin D. ile Veli D. kardeşleri Kasım D.'nin Arnavutköy'de bulunan evine gitti. Evde bulunan Kasım D'yi bıçakla tehdit eden kardeşleri, bir araca bindirerek zorla götürdü. Araç içerisinde Kasım D.'yi darp eden kardeşler, 13 bin 200 lirasını gasp ettikten sonra 70 bin liralık senet imzalattı. Bir süre daha darp ettikleri Kasım D. yol kenarına atan Diyaeddin D. ve Veli D. ardından kaçtı.

KOCAMI KARDEŞLERİ KAÇIRDI İHBARI

Aracın uzaklaşması üzerine Kasım D.'nin eşi hemen polisi arayarak eşinin kardeşleri tarafından kaçırıldığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan sorgulamalarda aracın Diyaeddin D.'ye ait olduğunu belirleyerek harekete geçti. Kısa bir süre sonra yakalanan Diyaeddin D. ilk ifadesinde, “Ben kardeşim Kasım ile 8 aydır görüşmüyorum. Ben kaçırmadım” dediği öne sürüldü.

YARI ÇIPLAK KARAKOLA SIĞINDI

Diyaeddin D.'nin ifadesini inandırıcı bulmayan polis çalışmalarını sürdürürken, Kasım D. ise yarı çıplak bir şekilde bir polis merkezine sığınarak kardeşlerinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Diyaeddin D. ve Veli D. gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Diyaeddin D. ve Veli D. tutuklandı.