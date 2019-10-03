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Kardeşini kaybettiği kazada yaralanmıştı… Acı haber geldi

Antalya'da gece motosikletle gezmeye çıkan ve servis aracıyla çarpışan iki kardeşten ağır yaralanan Ayşenur Kurnaz da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada motosikleti kullanan kardeşi Okay Kurnaz (16) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

22:28 -
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Kardeşini kaybettiği kazada yaralanmıştı… Acı haber geldi

Kaza, 27 Eylül’de Antalya’nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okay Kurnaz (16) ile ablası Ayşenur Kurnaz, (19) gece saat 00.00 sıralarında motosikletle gezmeye çıktı.

AYNI KAZADA MOTOSİKLETİ KULLANAN KARDEŞ OKAY KURNAZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ. FOTO:İHA

Okay Kurnaz’ın kullandığı motosiklet karşıdan gelen servis aracına çarparken çarpmanın etkisiyle motordan düşen Okay Kurnaz olay yerinde hayatını kaybetti, ablası ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ayşe Kurnaz’ı hastaneye kaldırdı.

ANTALYA’DA GECE MOTOSİKLETLE GEZMEYE ÇIKAN VE SERVİS ARACIYLA ÇARPIŞAN İKİ KARDEŞTEN AĞIR YARALANAN AYŞENUR KURNAZ’DA HAYATINI KAYBETTİ. FOTO:İHA

Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ayşe Kurnaz da akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan iki kardeşin babası F.K.’nın da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

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