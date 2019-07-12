Kardeşinin kimliğiyle polisten 1 yıl kaçtı

Lokman Beyazkılıç, 2 Temmuz 2018'de Eyüpsultan'da bulunan bir parkta darp edilerek öldürülmüş, yaşanan olayın ardından şüphelilerden Hüseyin G. yakalanmıştı. Olayla ilgili detaylı araştırmasını sürdüren polis ekipleri, 30 Haziran 2018 Günü Lokman Beyazkılıç'ın Hüseyin G. ve Ahmet D. ile kavga ettiği bilgisine ulaştı. Yaşanan tartışmanın ardından karşı karşıya gelen taraflar arasında çıkan kavga esnasında, Ahmet D.'nin bir şişe ile Lokman Beyazkılıç'ın kafasına vurarak ölümüne sebebiyet verdiği belirlendi.

POLİS OTOSUNA ÇARPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yapılan belirlemeler üzerine polis firari Ahmet D.'nin peşine düştü. Uzun süren araştırmalar sonucu Ahmet D.'nin kardeşi Sinan D.'nin kimliğini kullandığı belirlenerek harekete geçildi. Ahmet D.'nin kullandığı aracı belirleyen polisler takip başlattı. Takipler sonucu seyir halinde olduğu belirlenen araca dur ihtarında bulunuldu. Polis otosuna kaçarak çarpmaya çalışan Ahmet D. kısa süre sonra yakalandı.

17 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Emniyette yapılan sorgulamasında, Ahmet D.'nin aralarında kasten yaralama ve cinsel tacizin de bulunduğu 17 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet D. tutuklandı.