Kardeşten ağabeye yasak ilişki kurşunu

Sultanbeyli‘de Mücahit S. (36) ve Abdullah S. (20) isimli iki kardeş birlikte pastane işletiyordu. Geçtiğimiz 14 Eylül Günü Abdullah S. ağabeyi Mücahit S.'nin evli bir kadınla mesajlaştığını görünce aralarında tartışma başladı. Bindikleri araçta da devam eden tartışma alevlenince, Abdullah S. belindeki tabancayı çıkararak ağabeyinin başına ateş etti.

“Ağabeyimi Öldürdüm Teslim Oluyorum”

Mücahit S. kanlar içerisinde kalırken, Abdullah S. ise polisi arayarak, “Ağabeyimi öldürdüm, gelin beni teslim alın” dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Abdullah S.'yi gözaltına alırken, Mücahit S. için de ambulansa haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mücahit S. hayatını kaybederken, Abdullah S. ise sorguya alındı.

“Yasak İlişki Yaşıyordu”

Yapılan sorgulamalarda ifadesi alınan Abdullah S., “Ağabeyimin benim de tanıdığım evli bir kadınla mesajlaştığını gördüm. Aralarında ilişki olduğunu öğrenince kendisini uyardım. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Devam eden tartışmaların ardından tabancayla ateş ettim” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdullah S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.