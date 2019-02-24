Karete Kid konusu ne? Karete Kid filmi oyuncuları…

80’li yılların kült filmleri arasında yer alan Karete Kid geçtiğimiz senelerde yeni kadro ve yeni konu ile tekrar çekildi. Başrollerinde Jackie Chan ve Jaden Smith’in yer aldığı Karete Kid konusu merak ediliyor. İşte Karete Kid filmi oyuncuları ve konusu…

KARETE KİD KONUSU

Dre, Detroit'in en klas çocukları arasındayken annesinin kariyeri ikisinin de yolunu Uzak Asya’ya, Çin'e götürür. Dre zamanla sınıf arkadaşı Mei Ying'e yakınlık hisseder ve Ying de ona karşı boş değildir. Ancak kültürler arasındaki uçurum böyle bir arkadaşlığı olanaksız kılmaktadır. Daha da kötüsü, sınıfın kabadayısı olan Cheng, Dre'ye düşman olup nefes aldırmamaya yeminlidir. Dre yalnızca yüzeysel derecede karate bilmektedir; Cheng ise onu acımasızca yere yapıştırır. Farklı bir diyarda, yabancı bir ülkede yalnız olduğunu hisseden Dre'nin, tamirci Bay Han (Jackie Chan) dışında konuşacağı kimsesi yoktur. Aslında bir kung fu ustası olan Bay Han ve Dre birlikte çalışmaya başlayarak bir dostluğa adım atar. Han, Dre'ye kung fu'nun yumruk ve savuşturmayla değil, olgunluk ve sükunetle ilgili olduğunu anlatırken, Dre de kabadayılarla yüzleşmenin, hayatının dövüşü olacağını öğrenir.