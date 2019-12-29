Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 10 dakika sonra doğum yaptı!

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi.

Yasemin A., karın ağrısı şikayeti nedeniyle eşiyle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis’ine geldi.

Yasemin A.’yı tedaviye alan doktorlar, karın ağrısının nedenini öğrenmek için birtakım test yaptı.

Bir süre sonra testlerin sonuçlarını alan doktorlar, Yasemin A.’nın 9 aylık hamile olduğunu tespit etti.

Sancı çekmeye başlayan kadın, doğumhaneye götürüldü.

Hamile olduğunu doğumdan 10 dakika önce öğrenen Yasemin A., erkek çocuk dünyaya getirdi. Yasemin A.’nın dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi. DHA