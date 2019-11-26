Karısını baltayla öldürüp polise telefon açtı

Olay, sabah saatlerinde Buca’nın Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yakup P. ile eşi Sevgi P., yaşadıkları evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

POLİSİ ARAYIP “KARIMI ÖLDÜRDÜM” DEDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Yakup P., baltayla Sevgi P.’ye vurdu. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, 155’i arayan psikopat koca, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLARI İÇİN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Biri engelli dört çocukları olan çiftin son günlerde sıkça kavga ettiği ve evlerinden sürekli tartışma seslerinin duyulduğu öğrenildi. Sevgi P.’nin kısa bir süre önce, kendisine şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olduğu, ancak çocukları için geri aldığı öğrenildi. (DHA)