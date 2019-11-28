Karısını boğazından bıçaklayıp kaldırıma attı

Olay geçen salı günü öğle saatlerinde Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. 32 yaşındaki iki çocuk annesi Burcu Tokaker’i boğazından bıçaklanmış halde kaldırımda bulan vatandaşlar, 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

ŞUURU KAPANDI, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın, “Beni kocam Sezgin Tokaer bıçakladı” dedi. Adana Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan kadının boğazının her iki tarafında ve yüzünde kesikler olduğu için şuuru kapandı.

KALDIRIMA YATIRIP BIÇAKLAMIŞ

Polis, zanlı Sezgin Tokaer’in olay yerine yakın yerde baraka şeklindeki kebapçı dükkanı olduğunu ve olaydan altı dakika önce karı-kocanın buraya geldiğini belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, çiftin tartıştıklarını, Sezgin Tokaker’in, yere yatırdığı eşini kaldırımda bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Durumu kritik olan ve makineye bağlanan Burcu Tokaker’in tedavisi sürerken, Cinayet Büro ekipleri Sezgin Tokaker’in yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. (DHA-İHA)