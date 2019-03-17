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Karısının bıçakladığını söyledi itiraf çocuktan geldi

Antalya'da Salih T., eşi Kiraz T.'nin kendisini bıçakladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Çiftin küçük çocukları ise babasının kendi kendini bıçaklayıp suçu annesine attığını öne sürdü.

19:13 -
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Karısının bıçakladığını söyledi itiraf çocuktan geldi

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 3066 Sokak’taki apartmanda meydana geldi. 2 çocuk babası Salih T., polisi arayarak eşi Kiraz T.’nin kendisini bıçakla yaraladığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede Salih T.’nin kalçasında çizik olduğu belirlendi. Salih T., çiziğin eşi tarafından bıçakla yapıldığını söylerken, çiftin küçük çocukları ise babasının kendi kendini bıçakla yaraladığını ve suçu annesinin üzerine attığını öne sürdü. Çift ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA

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