Kariyeri başarılarla dolu akademisyen hayatına son verdi!

Olay Bartın Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay S., binanın 5’inci katından kendisi aşağıya bıraktı.

DERSLERE ARA VERİLDİ

Öğrencilerin çığlıklarını duyan üniversitenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş Günay S.´nin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından kampüste derslere ara verildi.

BİRÇOK ÖDÜLÜ VAR

Güneş Günay S.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Akademik yaşamında birçok ödül alan Güneş Günay S.’nin ölümü üzüntü yarattı. DHA