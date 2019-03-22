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Karlar eriyince ortaya çıktı!

Muş'un Varto ilçesinde, 11 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu. Uzmanlar, bölgede yaptıkları inceleme sonrası örnek aldı.

21:03 -
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Varto ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Yedikavak köyü mezrasındaki kayalıklar arasında karların erimesi sonrası fosiller ortaya çıktı. Midye kabuklarının da bulunduğu bölgedeki fosilleri gören çevredekiler durumu Muş Alparslan Üniversitesi'ne bildirdi. Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden bölgeye giden uzmanlar, alanda inceleme yaptı.

FOTO: DHA

Bölgedeki fosillerin Muş Ovası ile Van’a kadar uzanan alanda yer alan Acısu Gölü’ne ait olduğunu belirleyen uzmanlar, olay yerinden örnekler aldı. Yapılan ilk incelemede fosillerin 11 milyon yıllık olduğunu belirledi.

FOTO: DHA

Yedikavak köyü eski muhtarı Hayri Fırat, fosillerin bulunmasından sonra gözlerin köylerine çevrildiğini söyledi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:24 22.03.2019
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