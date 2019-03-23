Kars CHP Belediye Başkan Adayı Taner Toraman kimdir?

Her seçimde kıyasıya bir rekabetin olduğu Kars’ta CHP’nin belediye başkan adayı Taner Toraman oldu. Taner Toraman hakkında merak edilenler haberimizde.

TANER TORAMAN KİMDİR?

1958 Kars doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta, yüksek öğrenimini ise Ankara Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı. 2002-2005 yılları arasında KESK’e bağlı Kars eğitim Sen şube başkanlığı, Kars Vasfiye Kazım Eriş Vakfı İl Temsilciliği yaptı. 4 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay Delegeliği yapan Taner Toraman evli ve 3 çocuk babasıdır.