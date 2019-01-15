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Şoförün dikkati faciayı önledi!

İzmir’de yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek seyir halindeki otomobilin önüne düşen yaşlı adam ölümden döndü.

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İzmir’de yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek seyir halindeki otomobilin önüne düşen yaşlı adam ölümden döndü.

Olay, Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek yola düştü.

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Bu sırada 16 LM 424 plakalı otomobille seyir halinde olan Selim Köse (34), önüne düşen yaşlı adamı görünce fren yaparak olası bir kazayı önledi.

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ARAÇTAN İNİP YARDIM ETTİ

Çevredeki vatandaşlar ve aracından inen Selim Köse, yaşlı adama yardım ederek yolun kenarına götürdü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar otomobilin kamerasına yansıdı.  İHA

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Son güncelleme: android-time 00:1515.01.2019
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