Kars’ta Anadolu Jet uçuşu iptal, yolcular mağdur

Anadolu Jet firması, dün Kars-İstanbul arasında yapacağını duyurduğu TK7301 sefer sayılı saat 16:30 uçuşunu henüz bilinmeyen bir nedenle iptal etti. Firma uçmayı bekleyen 250 yolcuya da açıklama yapmadı. Kars Havalimanı'na gelen yolcular uçuşun sadece iptal edildiği bilgisini edinebildiler.

Kars Havalimanı'da muhatap bulamadan mahsur kalan yolcular tepkilerinin sosyal medya üzerinden gösterdiler.

“KİMSEYE ULAŞAMIYORUZ”

Yolculardan Rahim Sarıdede sosyal medya hesabından yaşananlara tepkisini şöyle dile getirdi; “Uçuşumuz iptal edildi. Kars'ta mahsur kaldık. Boş uçak yok, ek sefer konmuyor. Yaklaşık 250 kişi mağdur durumda. Kimseye ulaşamıyoruz. Yardımcı olabilir misiniz?”

Aydın Akça isimli bir diğer yolcu da şu ifadeleri kullandı: “Kars'ta mahsur kaldık THY hiçbir şekilde ilgilenmiyor yetkili kimseye ulaşamıyoruz yerel yönetimlere ulaşamıyoruz”

Yolcuların bekleyişi sürüyor.