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Kars’ta arazi kavgası: 17 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.

22:55 -
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Kars’ta arazi kavgası: 17 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kömürlü köyünde Akyıldırım ve Yalçın aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre sonra silah, bıçak ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kent merkezindeki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı. AA

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