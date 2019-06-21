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Kars’ta mevlit yemeğinden 36 kişi zehirlendi

Kars’ta mevlitte dağıtılan yemek nedeniyle 15'i çocuk 36 kişi hastanelik oldu. Müdahale edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

00:38 -
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Kars’ta mevlit yemeğinden 36 kişi zehirlendi

Yenişehir Mahallesi'nde bir evde mevlit okutuldu. Okutulan mevlitte tavuk, sarma, pilav, tatlı ve ayran misafirlere ikram edildi. Yenilen yemeğin ardından bir süre sonra kusma, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle Kars Harakani Devlet Hastanesi 15 çocuk, 19 yetişkin, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine ise 2 yetişkin olmak üzere toplam 36 kişi başvurdu. Yedikleri yemekten zehirlenen kişiler hastanelerde tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavi altına alınan 36 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İHA

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