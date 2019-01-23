Kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aparat yerleştirip 15 kişinin banka kartlarını kopyalayarak 25 bin 910 lira zarara uğrattığı öne sürülen Emre M, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kastamonu’da yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir’e getirilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Emre M, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, aynı dosya kapsamında önceki gün Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 3 kişi tutuklanmıştı.
ESKİŞEHİR (AA)
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