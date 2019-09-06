Kartal’da 40 metruk bina yıkılıyor

Hakkında riskli yapı raporu olduğu ve boşaltıldığı halde yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ilgili harekete geçen Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yakacık Aysun, Makbul ve Kirat Sokakları üzerinden bulunan binaları 5 Eylül 2019 tarihi itibariyle yıkmaya başladı.

Çalışmaları yerinde incelemek için Yakacık Çarşı Mahallesi'ne gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yıkım ekiplerinden bölgeyle ilgili bilgi aldı. Yüksel, yıkım çalışmalarını sürdüren ekipleri de iş güvenliği kurallarına uymaları konusunda uyardı.

VERİLEN SÜREDE YIKMADILAR

Yıkımların en az 3 gün süreyle devam etmesi planlanırken yıkım sırasında oluşabilecek toz için de sürekli tazyikli su kullanılıyor.

Bölgede asayiş sorunlarına da yol açan metruk binaların yıkılması için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapıldığı ancak yasal süre içinde sahipleri tarafından binaların yıkılmadığı öğrenildi. Verilen süre içinde yıkım yapılmadığı için belediye devreye girdi ve yıkımlara başladı. DHA