Kartal’da çöken bina için 6 kat sınırı getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yıkılan Yeşilyurt Apartmanı ve çevresinde boşaltılan binalar için hazırladığı plan değişikliği 14 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı kararnamesi uyarınca onaylandı. 19 Mart 2019 tarihi itibari ile de askıya çıkarılarak kamuoyuna duyuruldu. Alt ölçekli uygulama imar planında yapılan değişikliğe ilişkin hazırlanan raporda, Orhantepe Mahallesi, Sema Sokak'ta 1992 yılında bodrum, zemin ve 5 kat (7 kat) için yapı ruhsatı alan ancak 9 kat olarak inşa edilen Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019 tarihinde henüz bilinmeyen bir nedenden çöktüğü kaydedildi. Yıkılan bina ile çevrede tehlike edilen binalarda etüd analizinin yapıldığı ve 12 binanın tahliye edildiği hatırlatıldı.

YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI

Yıkılan Yeşilyurt Apartmanı ile birlikte tahliye eden binaların yer aldığı alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOK tarafından yerinde kentsel dönüşüm uygulaması yürütüldüğü ifade edilerek yatay mimarinin ön planda tutulduğu bu çalışmada, hazırlanan mimari projenin uygulanabilmesi için plan değişikliği hazırlandığı anlatıldı. Plan değişikliği ile yapı yüksekliği zemin+ 5 kat (6 kat) olarak belirlendi. Zemin katlarda, günübirlik ihtiyaçların karşılanması amacıyla ticari birimler yer alabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün yaptığı açıklamada Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı yerine 5 katlı bina yapacaklarını belirterek “Haftaya temel atıyoruz” demişti.