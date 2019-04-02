Kartal’da çöken bina soruşturmasında 3 şüpheliye 15’er yıla kadar hapis

Kartal'da, 6 Şubat günü Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

BİLİRKİŞİ ‘2 KİŞİ ASLİ KUSURLU' DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, Suzan Çayır ile Uğur Mısırlıoğlu'nun ‘asli kusurlu', inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın ‘tali kusurlu' olduğunun belirtilmiş, statik hesaplamayı yapan Osman Mısırlıoğlu'nun ise ‘kusurunun bulunmadığı' tespit edilmişti.

TUTUKLU SAYISI 1'E İNDİ

Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakimlikteki sorgularının ardından Suzan Çayır ile Uğur Mısırlıoğlu tutuklanmış, Arzu Keleş Baran ile Osman Mısırlıoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında, Suzan Çayır'ın da tahliye edilmesiyle tutuklu sayısı 1'e indi.