Kartal’da Ekrem İmamoğlu izdihamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün içinde Bostancı’da başlayıp Samandıra, Sancaktepe, Çekmeköy’de devam ettirdiği seçim turunu Kartal’a taşıdı. Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen Kartal Erzincan Refahiye Orçul Dernekleri Futbol Turnuvası kupa törenine katılmak isteyen İmamoğlu’nun seçim otobüsünün önü, binlerce vatandaş tarafından kesildi. İmamoğlu, şampiyon takıma kupasını vermeyi beklerken, bir anda kendisini seçim otobüsünün üzerinde buldu.

”BENİ ŞAŞIRTTINIZ”

”Ekrem Başkan” sloganı eşliğinde otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu, ”Beni şaşırttınız. Harikasınız. Gökhan Başkanım, beni halı saha turnuvasına çağırdı. Kupa törenine gelmiştim ama siz benim önümü kestiniz. Anlaşılan Kartal’da sürpriz yapıp, tarihi bir rekor kıracaksınız. Kazanan kulüp sporcularını buraya alalım da kupa töreni yapalım” dedi. ”Kalbimizdeki neyse, dilimizdeki de o oldu” diyen İmamoğlu, ”İnsanlar kavgadan, gürültüden, kötü dilden bıktı. Çocuklarımız geleceğe umutla bakmak istiyor. Milletimiz bizlerde umut gördüğü için bize oy verdi, bizi seçti, bizi sevdi. Demokrasi sürecine darbe vurmaya kalktılar, kumpas kurdular. Siyasi irade böyle istedi diye böyle bir karar vereceklermiş. Bizler, Cumhuriyetin, demokrasinin ve Atatürk’ün sevdalılarıyız. 31 Mart’tan sonra, alınan bu karara rağmen onlar kavga beklediler ama biz dedik ki, ’16 milyon İstanbullu oyuna gelmeyecek. Sizleri sevgileriyle, saygılarıyla ve demokrasiye olan inançlarıyla sandıkta mağlup edecek. Yine sandıkta yenecek.’ Bu kardeşiniz çok çalışacak. Seçimden sonra da çalışacak. 23 Haziran’dan sonra da İstanbul’un en adil, en demokrat belediye başkanı olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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”RAKİPLERİMİZİ ÇILDIRTMAYA GELDİK”

”Sadece 18 günde, öğrencilerin akbillerini 40 TL’ye indirdik” diyen İmamoğlu, ”Suyu ucuzlattık. İndirimle beraber her hanenin cebine yılda 2 bin TL’ye yakın kazanç sağladık. Ekonominin zora düştüğü şu günlerde, her haneye katkı sunmanın keyfini yaşıyorum. Kıskansalar da patlasalar da çatlasalar da biz yaptık kardeşim. 18 günde yaptıklarımıza bu kadar kıskançlık duyuyorlarsa, 1800 günde yaptıklarımıza bunlar çıldıracak. Olsun. Biz, rakiplerimizi, hizmetlerimizle, güler yüzümüzle, samimiyetimizle, saygı, sevgi, ahlak ve vicdan anlayışımızla çıldırtmaya geldik onları” şeklinde konuştu. İmamyoğlu, yaşanan izdiham nedeniyle İmamoğlu kupa törenine katılamadı.